Stroetinga en De Pauw eerste leiders in Zesdaagse van Berlijn

Wim Stroetinga en Moreno De Pauw hebben als leiders de eerste avond van de Zesdaagse van Berlijn afgesloten. Nog eens drie koppels staan in dezelfde ronde als het Nederlands-Belgische gelegenheidskoppel.

Stroetinga en De Pauw zouden in eerste instantie elkaars tegenstander zijn in Berlijn. Maar nadat Stroetinga’s beoogde teamgenoot Melvin van Zijl moest afhaken met een hersenschudding, werd de snelle Fries gekoppeld aan de afscheidnemende De Pauw. De Duitse zesdaagse is immers het laatste optreden van de Belg als wielerprof. Begin deze maand stonden beide renners nog op het eindpodium in Rotterdam: Stroetinga als winnaar en De Pauw als de nummer twee.

Het gelegenheidskoppel drukte meteen zijn stempel op de Zesdaagse van Berlijn door de eerste koppelkoers te winnen en daarin, net als het koppel Graf-Müller, een ronde voorsprong te pakken. Met een derde plaats achter de derny en een tweede in de koppelafvalling werden ook de punten fors aangevuld. Het laatste onderdeel van de openingsavond, een koppelkoers over 20 minuten, moest dan het eerste dagklassement in een definitieve vorm gieten.

De koppels Kneisky-Reinhardt en Hester met Wulff Frederiksen slaagden erin een ronde terug te pakken en gingen daardoor mee aan de leiding met Stroetinga-De Pauw en Graf-Müller. Omdat de Nederlander en de Belg de meeste punten hebben, zijn zij de eerste koplopers.

Pieters wint bij de vrouwen

Op de eerste drie dagen komen ook de elite-vrouwen in actie. Zij reden op de openingsavond een omnium. De Britse vrouwen Emily Nelson en Katie Archibald verdeelden de buit op de scratch, in de temporace en de afvalling, maar in de afsluitende puntenkoers draaide Amy Pieters de rollen helemaal om. Door rondewinst te pakken kon de Europese kampioene op de weg oprukken naar de leiding én de eindoverwinning in dit omnium.

Zesdaagse van Berlijn 2020

Stand na dag 1

1. / Wim Stroetinga – Moreno De Pauw – 89 punten

2. / Morgan Kneisky – Theo Reinhardt – 87 punten

3. / Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen – 85 punten

4. / Andreas Graf – Andreas Müller – 61 punten

5. / Denis Rugovac – Ludek Lichnovský – 61 punten en 1 ronde

6. / Imerio Cima – Vladislav Kulikov – 55 punten en 1 ronde

7. / Henning Bommel – Kersten Thiele – 55 punten en 1 ronde

8. / Matt Bostock – Andrew Tennant – 47 punten en 1 ronde

9. / Arne Birkemose – Anders Fynbo – 46 punten en 1 ronde

10. / Moritz Augenstein – Nils Weispfennig – 42 punten en 1 ronde

11. / Richard Banusch – Sebastian Schmiedel – 36 punten en 1 ronde

12. / JB Murphy – Marc Potts – 20 punten en 1 ronde

13. / Stephen Bradbury – Chris Latham – 50 punten en 2 ronden

14. / Stephen Hall – Joshua Harrison – 47 punten en 2 ronden

15. / Bartosz Rudyk – Damien Slawek – 27 punten en 2 ronden

16. / Bryan Boussaer – Moritz Malcharek – 29 punten en 3 ronden