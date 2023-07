Strijdlust-winnares Anouska Koster: “In shock door val van Eva van Agt”

Anouska Koster was samen met Yara Kastelijn en Eva van Agt op pad in de tweede etappe van de Tour de France Femmes, toen laatstgenoemde op tien kilometer van de streep hard tegen een vangrail knalde en even het bewustzijn verloor. We weten inmiddels dat de Nederlandse weer bij bewustzijn is, maar het voorval maakte wel indruk op Koster.

“Na de race was ik in shock door de valpartij. Eva ging tegen hoge snelheid neer en dat was verschrikkelijk om te zien. Ik hoop dat ze oké is en ik ben momenteel met al mijn gedachten bij haar”, aldus de renster van Uno-X op de website van organisator ASO.

De Nederlandse mocht namelijk op het podium komen voor de Prijs voor de Strijdlust. “Ik voelde me goed in de wedstrijd en de hele ploeg heeft goed gepresteerd, daarom is het een mooie beloning om nu op het podium te mogen staan.”

“We hadden een goede samenwerking met de drie Nederlandse dames voorin, we wilden alle drie met een zo groot mogelijke voorsprong aan de finale beginnen. De ambitie was om echt voor ritwinst te gaan en we zijn ver gekomen. Hopelijk volgende keer met een betere afloop.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Eva van Agt loopt hersenschudding op