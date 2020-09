Streep door Wereldbeker veldrijden in Diegem maandag 14 september 2020 om 15:36

De Wereldbeker veldrijden in Diegem kan dit jaar niet doorgaan. De organisatie krijgt geen goedkeuring van de veiligheidscel om de avondcross in Diegem op 27 december 2020 door te laten gaan. Daardoor ontbreekt de veldrit voor het eerst in 45 jaar op de kalender.

Ook in Diegem gooien de maatregelen omtrent het coronavirus roet in het eten. “De veiligheidscel oordeelde dat het onmogelijk is om een cross, die dwars door de dorpskern van Diegem gaat, veilig te organiseren”, schrijft de organisatie.

De cross in Diegem zou aankomende winter debuteren in de Wereldbeker veldrijden, nadat het jarenlang deel uitmaakte van de Superprestige. De veldrit staat bekend om zijn kunstlicht, omdat het een van de weinige wedstrijden is die in de avond verreden wordt.

