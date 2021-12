Strandrace Egmond-Pier-Egmond gaat opnieuw niet door

De strandrace Egmond-Pier-Egmond is afgelast. Binnen de kaders van de coronamaatregelen die voorlopig van kracht blijven, vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement te laten plaatsvinden. Egmond-Pier-Egmond stond voor zaterdag 8 januari op de kalender.

Sportorganisatie Le Champion voelt zich genoodzaakt om haar verantwoordelijkheid te nemen, laat zij in een toelichting weten. “Een optelsom van factoren brengt te veel risico’s met zich mee, waardoor de beperkte binnencapaciteit op basis van anderhalve meter afstand in relatie tot de weersomstandigheden in januari, als ook het busvervoer van alle deelnemers en toeschouwers richting Egmond aan Zee. Bovendien is de opkomst van de omikron-variant van het coronavirus zorgwekkend te noemen.”

Alle ingeschreven deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terugbetaald, ‘met aftrek van de redelijke kosten die de organisatie ter voorbereiding op het evenement al heeft gemaakt’. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de afwikkeling hiervan. In 2023 staat Egmond-Pier-Egmond gepland op zaterdag 7 januari. De inschrijving opent medio augustus 2022.

Sebastian Langeveld

Door de afgelasting blijven Sebastian Langeveld en Tessa Neefjes nog een jaar langer de laatste winnaars van Egmond-Pier-Egmond. Beide renners wisten de strandrace in Egmond aan Zee in 2020 te winnen. Ook afgelopen januari ging de wedstrijd niet door. Net als voor de komende editie lagen de coronamaatregelen ten grondslag aan de afgelasting.