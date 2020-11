Strandrace Egmond-Pier-Egmond gaat niet door

Slecht nieuws voor de strandracers in ons land: de organisatie van Egmond-Pier-Egmond heeft namelijk besloten om geen fysieke evenementen te organiseren tot 1 maart 2021. Dit betekent dat de bekende strandrace van begin volgend jaar niet kan doorgaan.

“Met pijn in ons sporthart hebben we dit moeilijke besluit genomen”, zo laat de organisatie weten via social media. “We zullen op zaterdag 9 januari 2021 niet met elkaar strijden tijdens de epische Egmond-Pier-Egmond strandrace. Met de kennis van nu is het nog niet duidelijk of de richtlijnen van de overheid ruimte bieden om de komende maanden grote evenementen te organiseren.”

“De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan plannen om evenementen mogelijk te maken binnen de protocollen van de sportbonden en de richtlijnen van anderhalve meter. Gezien de lange voorbereidingstijd en de vele onzekere factoren is nu met de betrokken partners besloten om de evenementen af te gelasten. Hiermee tonen we onze verantwoordelijkheid, omdat de veiligheid het allerbelangrijkst is.”

De organisatie zal de komende tijd wel energie steken in nieuwe creatieve en virtuele alternatieven voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Aan het begin van 2020 wist Sebastian Langeveld de voorlopig laatste editie van Egmond-Pier-Egmond te winnen. Bij de vrouwen trok Tessa Neefjes de overwinning naar zich toe.