Strade Bianche verandert niets aan parcours: 63 kilometer onverhard

Strade Bianche heeft het parcours voor de editie van 2022 gepresenteerd. De Toscaanse grindklassieker met start en finish in Siena heeft daarbij weinig verrassingen, want het parcours is identiek aan dat van vorig seizoen. Ook het vrouwenparcours blijft intact.

De mannen werken op zaterdag 5 maart een parcours af van 184 kilometer. Meer dan een derde van het traject gaat over de typische onverharde wegen van Toscane, ook wel sterrati genoemd. In totaal gaat het om 63 kilometer over grindwegen, verdeeld over elf sectoren.

Voor de vrouwen staat diezelfde dag 136 kilometer op het menu. Onderweg liggen acht grindstroken, die ook in het parcours van de mannen zijn opgenomen. Die acht sectoren zijn goed voor 31,4 kilometer aan onverhard wegdek.

In totaal staan 25 vrouwenploegen aan de start van Strade Bianche. Naast de veertien Women’s WorldTeams, waaronder Jumbo-Visma, SD Worx en Team DSM, zijn ook elf continentale ploegen uitgenodigd. Onder meer Parkhotel Valkenburg en Plantur-Pura, het team met onder meer veldrijdsters Ceylin del Carmen Alvarado en Sanne Cant, mogen zich melden in Siena.

Van der Poel verdedigt titel niet

De organisatie gaat dit jaar op zoek naar opvolgers voor Mathieu van der Poel en Chantal van den Broek-Blaak. Van der Poel zal zijn titel, door een rustperiode vanwege een slepende rugblessure, niet verdedigen. “Het is jammer dat ik er over een paar weken niet bij kan zijn. Ik zal mijn ploeggenoten steunen en heb er vertrouwen in dat ze een goed resultaat kunnen neerzetten op de prachtige wegen van Toscane”, zegt hij.

“Strade Bianche winnen was vorig jaar een van de meest speciale dagen in mijn carrière, omdat het een wedstrijd is die ik ooit wilde winnen. Dat ik naar Siena kon rijden met enkele van de sterkste renners ter wereld, was echt heel speciaal. Ik voelde mij sterk en was heel blij dat ik het werk van mijn ploeg in de race kon afmaken”, aldus Van der Poel.

Strade Bianche 2022 – Onverharde stroken (mannen)

Settore Sterrato 1: Vidritta (2,1 kilometer)

Settore Sterrato 2: Bagnaia (5,8 kilometer)

Settore Sterrato 3: Radi (4,4 kilometer)

Settore Sterrato 4: La Piana (5,5 kilometer)

Settore Sterrato 5: Lucignano d’Asso (11,9 kilometer)

Settore Sterrato 6: Pieve a Santi (8 kilometer)

Settore Sterrato 7: San Martino in Grania (9,5 kilometer)

Settore Sterrato 8: Monte Sante Marie (11,5 kilometer)

Settore Sterrato 9: Monteaperti (0,8 kilometer)

Settore Sterrato 10: Colle Pinzuto (2,4 kilometer)

Settore Sterrato 11: Le Tolfe (1,1 kilometer)

Totaal onverharde stroken: 63 kilometer

Strade Bianche 2022 – Onverharde stroken (vrouwen)

Settore Sterrato 1: Vidritta (2,1 kilometer)

Settore Sterrato 2: Bagnaia (5,8 kilometer)

Settore Sterrato 3: Radi (4,4 kilometer)

Settore Sterrato 4: La Piana (5,5 kilometer)

Settore Sterrato 5: San Martino in Grania (9,5 kilometer)

Settore Sterrato 6: Monteaperti (0,8 kilometer)

Settore Sterrato 7: Colle Pinzuto (2,4 kilometer)

Settore Sterrato 8: Le Tolfe (1,1 kilometer)

Totaal onverharde stroken: 31,4 kilometer