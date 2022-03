Strade Bianche: Moscon en Lopez maken deel uit van Astana-selectie

Astana Qazaqstan Team heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor Strade Bianche. Klassiekerspecialist Gianni Moscon en klimmer Miguel Ángel zijn de belangrijkste namen.

Moscon is op papier misschien wel de aangewezen renner om een goed resultaat te boeken, maar de 27-jarige Italiaan lijkt nog niet over de juiste benen te beschikken. De klassiekerrenner moest zijn seizoensstart wegens bronchitis uitstellen en heeft nog maar twee koersdagen in de benen. In Omloop Het Nieuwsblad kwam hij niet verder dan een 122ste plaats, afgelopen woensdag noteerde hij een DNF’je in de Trofeo Laigueglia.

López is, in tegenstelling tot Moscon, wel goed aan het seizoen begonnen. De Colombiaanse klimmer, weer terug op het oude nest, eindigde namelijk als derde in de Ruta del Sol. De vraag is alleen wat López kan bewerkstelligen in een koers als Strade Bianche, aangezien hij vooral uitblinkt in het rondewerk.

De selectie van Astana Qazaqstan voor Strade Bianche bestaat verder uit Leonardo Basso, Manuele Boaro, Michele Gazzoli, Davide Martinelli en Simone Velasco. López is de enige niet-Italiaan binnen de Astana-ploeg.

Selectie Astana Qazaqstan voor Strade Bianche (5 maart)

Leonardo Basso

Manuele Boaro

Michele Gazzoli

Miguel Ángel López

Davide Martinelli

Gianni Moscon

Simone Velasco