Strade Bianche houdt vast aan traditionele route

Wedstrijdorganisator RCS Sport heeft de routes vastgesteld voor de mannen- en vrouwenkoers van Strade Bianche. De parcoursen zijn dezelfde als afgelopen jaren. De wittewegenklassieker staat voor zaterdag 6 maart op de kalender.

Beide wedstrijden gaan van start in Siena en finishen op het Piazza del Campo van de Toscaanse stad. De mannenkoers gaat over 184 kilometer, waarvan 63 kilometer over onverharde wegen. De vrouwen rijden 136 kilometer, waarvan 31,4 kilometer onverhard. Wout van Aert en Annemiek van Vleuten gaan proberen hun overwinning te verdedigen.

Van Aert noemde de week waarin hij in augustus zowel Strade Bianche als Milaan-San Remo won ‘zijn speciaalste periode van het jaar’. “Na de hervatting van het seizoen was het een erg intense tijd. Het was een unieke ervaring om van het ene succes naar het andere te gaan. Ik kijk erg uit naar mijn Italiaanse blok. Niet alleen door Strade Bianche, maar ook door Tirreno-Adriatico.”

mannenkoers Strade Bianche 2021 vrouwenkoers Strade Bianche 2021