Stijn Appel soleert naar overwinning in Egmond-Pier-Egmond, Markus wint bij vrouwen

Stijn Appel heeft Egmond-Pier-Egmond gewonnen. De renner van ABLOC reed kwam alleen aan in Egmond aan Zee. De Belgen Jordi Warlop van Soudal Quick-Step Development en Timothy Dupont van Tarteletto-Isorex maakten het podium compleet. Riejanne Markus van Jumbo-Visma won bij de vrouwen na een spannende race.



Appel wist zich los te maken van de kop van de koers en reed lange tijd alleen aan de leiding. De achtervolgers leken even heel dichtbij te komen maar uiteindelijk viel het hier stil waardoor de hardrijder van ABLOC zijn voorsprong vast kon houden en naar de overwinning reed. Achter Appel sprintten de Belgen Warlop en Dupont naar de tweede en derde plaats. Thuisrijder Tibor Zwaan werd zesde.

Thijs Zonneveld, die zijn debuut maakte voor BEAT Cycling, zat aanvankelijk mee met Appel, maar verloor het contact met de latere winnaar doordat hij een verkeerd spoor nam bij een strandopgang. Naar eigen zeggen nam Zonneveld dit spoor omdat het er bij de verkenning beter bij lag, maar in de tussentijd was het zand opgeschoven waardoor Zonneveld veel tijd verspeelde en buiten de prijzen viel.

Hoe ik mijn kans op de overwinning verprutste: https://t.co/7ps59jPyQX — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) January 7, 2023



Markus pakt overwinning bij de vrouwen

De wedstijd bij de vrouwen liep uit op een tweestrijd tussen Markus en Pauliena Rooijakkers van Canyon-SRAM. Markus reed lange tijd op kop maar werd even later ingehaald door Rooijakkers, die op weg leek naar de overwinning totdat ze ten val kwam en in het water terecht kwam. Markus kon hiervan profiteren en soleerde uiteindelijk naar de overwinning. Rooijakkers wist nog wel tweede te worden, terwijl Europees kampioene op het strand Tessa Neefjes derde werd.