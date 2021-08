Steven Kruijswijk: “Voel me fit en gezond, maar dat zegt niet alles over de vorm”

Met een veertigste plaats, op 26 seconden van zijn ploegmaat Primož Roglič, moest Steven Kruijswijk het doen na de openingstijdrit van de Vuelta a España. De ervaren klimmer voelt zich weer fit en gezond na zijn opgave in de Tour de France, maar houdt nog wel een slag om de arm. “Ik snak wel naar een goede wedstrijd”, liet hij na zijn tijdrit weten aan de NOS.

De 34-jarige Kruijswijk begon gisteren om 20.24 uur aan zijn zesde Vuelta a España. De Nederlander wist de openingstijdrit net onder de negen minuten (8m58s) af te werken en dat bleek goed voor de veertigste eindtijd. “Ik ging voluit, zoals altijd bij zo’n tijdrit. Het is geen toptijd, maar dat was misschien ook wel verwacht op een dergelijk parcours. Het was een zwaar begin, maar we zijn weer begonnen.”

“Het begin was heel erg explosief met dat klimmetje en vervolgens was het zaak om in de finale je snelheid te houden op de grote banen. Je probeert zo’n tijdrit enigszins in te delen, maar je moet het van twee kanten bekijken. Je moet zo hard mogelijk het klimmetje oprijden, om dan te kijken hoe veel je nog kunt herstellen richting het einde.”

“Hoe ik me nu voel? Dat vraag ik mezelf ook af”

Voor Kruijswijk is de Vuelta zijn eerste wedstrijd sinds de Tour. In de Franse ronde moest hij in de zeventiende etappe ziek opgeven. “Hoe ik me nu voel? Dat vraag ik mezelf ook af. Het heeft na de Tour best wel lang geduurd voor ik weer fit was. Ik heb daarna weer geprobeerd om de draad op te pakken en me zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik voel me fit en gezond, maar dat zegt niet alles over de vorm.”

De renner van Jumbo-Visma, in 2018 al een keer vierde in de Ronde van Spanje, hoopt met de dag beter te presteren. “Ik hoop in de wedstrijd te groeien richting die lastige slotweek. De voorbije periode was niet makkelijk, maar ik heb zin om de Vuelta te rijden. Hoe het allemaal gaat uitpakken, dat gaan we zien, maar ik hoop de Vuelta goed af te sluiten. Als ik mijn niveau haal, kan ik nog altijd belangrijk zijn voor mezelf en de ploeg”, aldus Kruijswijk.