Sterke Mikel Landa nu derde in Tirreno-Adriatico: “Heel blij met deze uitslag”

Mikel Landa heeft zaterdag in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico een belangrijke slag geslagen in het klassement. De Spaanse klimmer van Bahrain Victorious werd derde in Carpegna en schoof daardoor op van de vijftiende naar de derde plaats in het klassement. Hij dank daarvoor zijn ploeg. “Hoe eerder we eraan begonnen, hoe zwaarder het zou worden”, zegt hij.

“Ik heb het geprobeerd en ben heel blij met deze uitslag. En ik schuif ook nog eens op naar het eindpodium”, legt Landa uit. Met nog een rit te gaan is hij derde, op 2.33 minuut van leider Tadej Pogačar en achter nummer twee Jonas Vingegaard. “Het was niet makkelijk voor mij, omdat het heel erg koud was. We plaatsten daarom een aanval op de eerste keer Monte Carpegna. Hoe eerder we eraan begonnen, hoe zwaarder het zou worden. Alleen was Pogačar heel sterk, en toen hij versnelde… Hij komt van een andere planeet.”

Voor Landa is zijn aanstaande podiumplaats in Tirreno-Adriatico (de laatste rit is gemaakt voor de sprinters, red.) een opsteker. “Ik heb het vorige seizoen niet goed afgesloten. Dat ik het nieuwe jaar zo begin, geeft mij heel veel vertrouwen”, aldus de 32-jarige Spanjaard.

Ploegleider Gorazd Stangelj van Bahrain Victorious is blij dat het plan van zijn ploeg geslaagd is. “Onze klimmers Pello Bilbao, Damiano Caruso en Mikel Landa waren fantastisch, maar iedereen heeft daaraan bijgedragen. We zijn blij met het resultaat, ook omdat we wisten dat het moeilijk zou worden om op het eindpodium te komen. Maar nu zijn we er heel dichtbij. Ik hoop dat alles goed gaat in de laatste rit en dat we deze uitslagen over de streep trekken”, stelt Stangelj.