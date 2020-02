Ster van Zwolle-winnaar David Dekker: “Ik had alleen maar oog voor de finish” zaterdag 29 februari 2020 om 18:27

Op overtuigende wijze wist David Dekker naar de winst in de Craft Ster van Zwolle te sprinten. De wind en, met name, de regen maakten de koers bijzonder zwaar. In gesprek met WielerFlits laat David Dekker weten vooral erg blij te zijn.

De omstandigheden waren erg zwaar, zo legt een klappertandende David Dekker uit: “Het was meteen vanaf de start volle bak. Het duurde wel even voordat het echt gebeurde, maar het laatste uur was echt enorm zwaar.” Het weer speelde hierbij een grote rol, hoewel Dekker dit aan het begin niet zo heel erg vond.

“De eerste drie uur was het relatief gezien een fijne waaierkoers. Eigenlijk speelde alleen de wind een rol. De temperatuur was goed. Toen we bij Genemuiden kwamen, begon het te regenen. Vanaf dat moment was het echt heel erg koud en begon voor mij het aftellen naar de streep wel.”

De samenwerking in de kopgroep was erg goed, Dekker is daar erg over te spreken. Toch kwamen enkele achtervolgers in de laatste kilometers alsnog bij de koplopers. Wat dacht Dekker toen hij de anderen langszij zag komen? “Ik zat vooraan. We waren gewoon aan het ronddraaien. Ik wist niet dat de achtervolgers zo dicht op ons zaten. Op anderhalve kilometer keek ik één keer om en zag ik ze komen.”

“Dat waren allemaal jongens die ik al heel lang niet meer gezien had in koers. Die waren ook zo kapot dat ze vooral tempo voor ons konden maken.” Op de vraag of hij het moeilijk vond om zijn hoofd koel te houden, komt Dekker met een verrassend antwoord. “Dat viel wel mee, ik was zo geconcentreerd op dat moment. Ik had alleen maar oog voor de finish. Dan ben je niet meer bezig met de anderen.”