Stephen Williams wint na ‘vreemde jaren’ openingsrit in Zwitserland: “In de wolken”

Stephen Williams zegevierde vandaag in de openingsrit in de Ronde van Zwitserland. De Brit van Bahrain Victorious was verrassend de snelste van een select groepje vol grote namen. “Ik denk dat ik het nog niet echt besef”, zegt een opvallend kalme Williams in het flashinterview na afloop.

“Het zijn een paar vreemde jaren geweest”, vervolgt de 26-jarige Williams, die zijn opleiding genoot bij SEG Racing Academy. Voor die Nederlandse opleidingsploeg won hij in 2018 onder andere het eindklassement in de Ronde de l’Isard, een prestigieuze beloftenkoers, en een etappe in de Baby Giro. Na een stageperiode bij het toenmalige Bahrain Merida, maakte hij begin 2019 definitief de overstap naar de WorldTour-formatie. Door knieproblemen kwam hij echter nauwelijks in actie dat eerste jaar.

Het jaar erop, in 2020, kampte hij nog steeds met knieklachten en reed hij zijn eerste koers pas in augustus. Het wilde niet echt vlotten, maar Bahrain besloot zijn contract te verlengen, wat Williams eind 2021 beloonde met rit- en eindwinst in de Cro Race, de nationale ronde van Kroatië. Nu voegt hij dus ook een etappe in de Ronde van Zwitserland aan zijn palmares toe. “Om hier te komen en de rit te winnen, is … Ik ben in de wolken.”

Vrijdag werd Williams ook al vijftiende in de Grosser Preis des Kantons Aargau. “Het is mijn eerste grote wedstrijd sinds de Ronde van Romandië. Ik heb een goede maand van trainen achter de rug, maar was onzeker hoe mijn vorm zou zijn. Ik wist dat ik hard gewerkt had. Om de eerste etappe te winnen, uit een groep als deze, is heel speciaal.”