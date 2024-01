zondag 21 januari 2024 om 08:16

Stephen Williams stelt eindzege Tour Down Under veilig: “Wil nu deze lijn doortrekken”

Stephen Williams mag zich na zes etappes de eindwinnaar noemen van de 24ste Tour Down Under. De Brit van Israel-Premier Tech begon als leider aan de slotrit naar Mount Lofty en wist zijn okergele trui met succes te verdedigen. Sterker, Williams won de etappe en wist zo de kers op de taart te zetten.

Op de slotklim vocht Williams een verbeten strijd uit met Jhonatan Narváez, Isaac Del Toro en Bart Lemmen. De 27-jarige Brit wist uiteindelijk in een sprint-à-trois de ritzege op Mount Lofty én eindzege in de Tour Down Under naar zich toe te trekken. Narváez en Del Toro hadden het nakijken en mochten mee het eindpodium op. “Ik ben echt in de wolken”, waren de eerste woorden van eindwinnaar Williams in het flashinterview.

“Het is echt onvoorstelbaar wat de ploeg de afgelopen dagen allemaal voor me heeft gedaan. Ik kan ze niet genoeg bedanken. De stafleden, verzorgers, mecaniciens, renners, de mensen van de communicatie-afdaling, iedereen… Het is echt geweldig. Ik ben zo trots op het feit dat ik het seizoen zo kan beginnen. Nu keer ik terug naar Europa, waar ik deze lijn wil doortrekken.”

Williams moest in de lastige slotetappe – een heuvelrit met ruim 2.800 hoogtemeters naar Mount Lofty – meerdere renners in de gaten houden. De coureur van Israel-Premier Tech had echter alle vertrouwen in een goede afloop. “De finish was echt op mijn lijf geschreven, het is zo punchy. Ik hoefde alleen maar aan te haken en de koerssituatie te lezen. Om daarna nog te sprinten naar de finish.”

“Het is nu tijd voor een mooi feestje”

“We zaten er in de finale allemaal doorheen, maar ik wist dat ik met een goede jump nog kansrijk was. Toen ik over de streep kwam, schoot er van alles door mijn hoofd. Het is zo moeilijk om wedstrijden te winnen. Om dat nu al te doen in de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar, hier in Australië, is echt fantastisch. Het is nu tijd voor een mooi feestje”, besluit de grote winnaar van de Tour Down Under.