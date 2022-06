Stephen Williams: “Last van mijn schouders gevallen”

Stephen Williams van Bahrain Victorious voelt dat een last van zijn schouders is gevallen na zijn etappezege in de Ronde van Zwitserland. Dat vertelde de Brit voor aanvang van de tweede rit naar Aesch.

“Het duurde even voordat ik het besefte, maar gelukkig heb ik goed geslapen”, vertelde Williams in gesprek met Cycling Pro Net. Zijn zege in Zwitserland liet de 26-jarige renner niet onberoerd. “Na de etappe en de rest van de avond zat ik vol met emoties. Het was geweldig om het met de ploeg te kunnen vieren. Het was een geweldige dag.”

Voor de Britse vierdejaars prof was het zijn eerste succes op WorldTour-niveau, nadat hij in 2021 wel al een rit en het eindklassement van de CRO Race had gewonnen. “Het voelt alsof er een last van mijn schouders is gevallen. Het voelt alsof het er al een lange tijd zat aan te komen. Ik ben echt trots.”

Door zijn zege in de eerste etappe, mocht Williams vandaag in het geel van start gaan voor de rit naar Aesch. “Het is een vergelijkbare etappe als gisteren, met opnieuw een afdaling aan het eind. Ik kan me voorstellen dat er agressief wordt gekoerst. We moeten zien hoe het koersverloop zich ontvouwt en we moeten onderweg onze keuzes maken.”