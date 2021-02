Stéphane Rossetto vindt onderdak bij St. Michel-Auber 93

Stéphane Rossetto heeft dan toch een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De 33-jarige Fransman kreeg geen nieuw contract bij Cofidis en moest daardoor op zoek naar een nieuwe werkgever. Die heeft hij gevonden in St. Michel-Auber 93, een continentaal team.

Rossetto tekent een contract voor één seizoen bij de Franse conti-ploeg. Begin januari bevestigde hij aan WielerFlits dat hij al rond was met een ploeg, maar toen kon hij het nieuws nog niet naar buiten brengen. In 2013 en 2014 koerste Rossetto ook al voor dit team, toen de naam nog Big Mat-Auber 93 was. Daarna volgden zes jaar bij Cofidis.

Aan de huidige Ster van Bessèges, waar St. Michel-Auber 93 ook rijdt, kan Rossetto niet meer deelnemen. Zijn eerste wedstrijd wordt de Tour de la Provence van 11-14 februari. “Ik word in bepaalde wedstrijden een van de beschermde renners. Het is lang geleden dat mij dat is gebeurd”, lacht hij in gesprek met Le Parisien. “Bij Cofidis heb ik vooral voor anderen gewerkt. Bij Auber 93 wil ik het plezier weer ontdekken en proberen te winnen.”