Stem nu op de Wielrenners van de maanden januari en februari 2022

Het wielerjaar 2022 is goed begonnen voor de Nederlanders. WielerFlits organiseert ook dit jaar samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. De maanden januari en februari hebben we voor deze ene keer samengevoegd en elke categorie krijgt dus één winnaar voor deze maanden. Wie vallen in de prijzen?

De stembussen zijn een week geopend, tot vrijdag 18 maart 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Lars van der Haar (30, veldrijden)

Eind januari wist Lars van der Haar een succesvol crossseizoen te belonen met zilver op het WK veldrijden in Fayetteville. Begin januari behaalde hij in Rucphen al zijn derde nationale titel in het veld, met een minuut voorsprong op nummer twee Corné van Kessel. Hierdoor heeft Van der Haar dit seizoen op alle kampioenschappen het podium gehaald, want in november won hij het EK. Het slot van zijn seizoen was ook erg goed met een overwinning in Gavere. Met deze zege verzekerde hij zich bovendien van een derde plek in het eindklassement van de Telenet Superprestige.

Fabio Jakobsen (25, wegwielrennen)

De sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl is sterk uit de winter gekomen. Met twee etappeoverwinningen en de puntentrui in de Ronde van Valencia én de Volta ao Algarve, liet Fabio Jakobsen meteen zien in blakende vorm te zijn. Ook was hij op de afspraak tijdens het openingsweekend van het Vlaamse voorjaar. Jakobsen trok namelijk in Kuurne-Brussel-Kuurne met overmacht aan het langste eind door zijn directe concurrent Caleb Ewan te verslaan in de sprint. Jakobsen liet naderhand weten nog nooit zo goed in vorm te zijn geweest in deze fase van het seizoen.

Wout Poels (34, wegwielrennen)

Wout Poels is zijn derde seizoen voor Bahrain Victorious goed begonnen. Tijdens de Ruta del Sol, die tussen 16 en 20 februari werd verreden, wist hij de vierde etappe op zijn naam te schrijven. De Limburger versloeg in deze bergrit medevluchter Alexey Lutsenko en pakte bovendien de leiderstrui. Op de slotdag kwam zijn eindoverwinning niet meer in gevaar. Op het eindpodium werd hij geflankeerd door Miguel Ángel López en Cristián Rodriguez.

Wielrenster van de maand

Lucinda Brand (32, veldrijden)

Uittredend wereldkampioene Lucina Brand wist op nieuwjaarsdag direct de GP Sven Nys te winnen. Vervolgens trok ze ook aan het langste eind in Herentals en de Wereldbeker van Hulst. In januari verloor Brand slechts drie keer: op het NK in Rucphen, de Wereldbeker in Hoogerheide en het WK in Fayetteville moest zij haar meerdere erkennen in Marianne Vos. Ze sloot haar seizoen uitstekend af met overwinningen in de Krawatencross en de Superprestige Gavere. Mede hierdoor schreef zij het eindklassement van de Wereldbeker, de Soudal Ladies Trophy én de Superprestige op haar naam.

Annemiek van Vleuten (39, wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten brak afgelopen oktober in Parijs-Roubaix haar schaambeen. Deze blessure hinderde haar niet om er in de eerste koersen van 2022 gelijk te staan. In de Ronde van Valencia reed ze direct weer vooraan mee en won ze de derde etappe, met ruime voorsprong op nummer twee Cecilie Uttrup Ludwig. Deze overwinning bleek voldoende om ook het eindklassement te winnen. Haar volgende wedstrijd was de Omloop het Nieuwsblad op 26 februari. Na een slopende koers, waar van Vleuten in de heuvelzone de forcing voerde, versloeg zij Demi Vollering in een lange eindsprint.

Marianne Vos (34, veldrijden)

Marianne Vos richtte zich dit crossseizoen voornamelijk op de Wereldbekers en de kampioenschappen. De maand januari begon ze moeizaam met een zesde plek tijdens de Wereldbeker in Hulst, maar een week later bewees ze haar goede vorm door in Rucphen glansrijk voor de zevende keer Nederlands kampioen veldrijden te worden. Daarna won ze de Wereldbeker in Hoogerheide om vervolgens met vertrouwen naar de Verenigde Staten te reizen. In de strijd om het wereldkampioenschap in Fayetteville troefde Vos in een spannende eindsprint Lucinda Brand af.

Talent van de maand

Fem van Empel (19, veldrijden)

Fem van Empel begon de eerste twee dagen van 2022 sterk. Ze werd namelijk twee keer vijfde; eerst tijdens de GP Sven Nys en daarna in de Wereldbeker van Hulst. Tijdens het NK in Rucphen werd ze knap vierde achter (ex-)wereldkampioenen Marianne Vos, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. Van Empel bleef zelf Shirin van Anrooij nipt voor, waardoor zij het NK bij de beloften op haar naam schreef. Vervolgens pakte van Empel een week later de zege bij de Wereldbeker Flamanville en werd ze vierde in Hoogerheide. Op het WK voor beloften in Fayetteville greep Van Empel het brons, achter Pieterse en Van Anrooij.

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Olav Kooij zal dit seizoen, mede door het vertrek van Dylan Groenewegen, steeds vaker door Jumbo-Visma worden uitgespeeld in massasprints tijdens rittenkoersen. Zijn eerste wedstrijddagen van 2022 waren eind februari in de UAE Tour. Op voorhand stond er een sterk deelnemersveld aan het vertrek, met daarbij ook veel topsprinters. In de tweede rit sprintte ‘Het Jachtluipaard van Numansdorp’ naar een verdienstelijke vierde plek, achter gerenommeerde namen als Cavendish, Philipsen en Ackermann. In de vijfde etappe verbeterde hij deze prestatie zelfs door tweede te eindigen in een sprint die gewonnen werd door Jasper Philipsen.

Puck Pieterse (19, veldrijden)

Alpecin-Fenix-talente Puck Pieterse begon 2022 zeer voortvarend door tweede te eindigen bij de Wereldbeker in Hulst, tussen de elites. Het NK in Rucphen viel wat tegen met een negende plek bij de elites en daarmee een bronzen plak bij de beloften. Hierna toonde Pieterse weer haar goede vorm door bij de Wereldbeker in Flamanville naar een tweede plek te rijden. Ook tijdens de Wereldbeker Hoogerheide haalde zij het podium met een derde plek. Hierna richtte de Amersfoortse haar pijlen op het WK voor beloften in Fayetteville, eind januari. Na een spannende strijd met landgenotes Shirin van Anrooij en Fem van Empel wist Pieterse de gouden medaille te pakken.