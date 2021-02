Stem nu op de Wielrenners van de maand januari

Vanaf dit jaar organiseren we iedere maand in samenwerking met de Club 48 een verkiezing voor Wielrenners van de maand. In drie categorieën kunnen renners, rensters en talenten genomineerd worden voor hun sportieve prestaties of positieve bijdrage aan de wielersport.

De stembussen zijn een week geopend, tot 8 februari 12.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Mathieu van der Poel (26, veldrijden)

Een nominatie had hij al op de eerste dag van de maand verdiend. Op 1 januari opende Van der Poel het nieuwe jaar met een veldritzege in de X2O Trofee Baal. In januari reed de 26-jarige alleskunner zes veldritten, waarvan hij er slechts één niet won. In de wereldbeker van Overijse werd hij gehinderd door een lekke band.

De maand januari sloot hij af met een indrukwekkende prestatie op het WK veldrijden in Oostende. Na een val in de tweede ronde wist hij, mede door een lekke band bij Wout van Aert, terug te keren en vervolgens een imponerende solo in het zand van Oostende neer te zetten. Aan de Belgische kust veroverde de Nederlander zijn vierde wereldtitel in het veld.

Roy van den Berg (32, baanwielrennen)

Roy van den Berg mag zich opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio. De 32-jarige baanwielrenner won op 28 januari de bike-off voor de laatste plek in de nationale sprintploeg. Drie atleten (Van den Berg, Theo Bos en Nils van ’t Hoenderdaal) maakten kans op het laatste olympische ticket.

De drie sprinters reden elk drie ronden, met pauzes van 35 minuten, vanuit een staande start. De individuele tijden werden bij elkaar opgeteld, om te kijken wie gemiddeld de snelste was na de drie sessies. Van den Berg reed drie keer de snelste tijd (17,188, 17,170 en 17,230 seconden) en wist als enige renner telkens een gemiddelde van boven de 52 kilometer per uur te halen.

Theo Bos (37, baanwielrennen)

Snel genoeg om in aanmerking te komen voor het olympische ticket was het niet, maar desalniettemin maakte Theo Bos indruk met 17,7 en twee keer 17,6. “Het klinkt misschien gek, maar ik ben tevreden. Ik heb de beste tijden uit mijn carrière gereden”, zei hij over zijn prestatie. De niet te stoppen éminence grise van de baansport gaat zich nu richten op de Nations Cup.

Tom Dumoulin (30, wegwielrennen)

Het moedige besluit van Tom Dumoulin om voorlopig te stoppen met wielrennen was hét nieuws van de maand januari. Het besluit van de kopman van Jumbo-Visma volgt na een jarenlange worsteling met zijn status als topsporter.

Zijn leven veranderde voorgoed na zijn overwinning in de Giro d’Italia van 2017. Wennen aan het bestaan in de spotlights kon hij niet. Dumoulin wilde iedereen tevreden stellen en vergat daarbij zichzelf. Dat hij nu voor zijn eigen geluk kiest vergt het nodige moed. Een prestatie van formaat.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Lucinda Brand (31, veldrijden)

Het WK veldrijden moest de kroon op het seizoen van Lucinda Brand worden. Ze had alles in het werk gesteld om in Oostende top te zijn en die aanloop slaagde. Brand kwam als winnaar uit de bus na een Nederlandse driestrijd. In de slotronde zette ze Annemarie Worst een hak, waarna de Rotterdamse solo over de streep kwam en de regenboogtrui aan mocht trekken.

Hoewel Brand dé veelwinnaar van dit veldritseizoen is, won ze in de maand januari ‘maar’ twee keer. Voor het WK won de kopvrouw van Baloise-Trek namelijk ook de zandcross van Mol. In Baal, Hulst en Overijse eindigde ze als tweede. Een unicum voor Brand in Hamme: ze werd vierde en eindigde voor het eerst dit seizoen naast het podium. Wel trok ze de eindwinst in de Wereldbeker naar zich toe, nog voor de laatste manche verreden moest worden.

Annemarie Worst (25, veldrijden)

Annemarie Worst was toch wel de verrassing van het WK voor vrouwen. Als outsider stond ze aan de start in Oostende, maar tot diep in de slotronde deed ze mee om het goud. De 25-jarige Worst nam het initiatief, maar gleed op het gras onderuit en moest het goud aan Brand laten. Het WK-zilver was daardoor voor het tweede jaar op rij voor Worst.

Na afloop gaf Worst aan dat ze de afgelopen weken constant met het WK in haar achterhoofd gereden had. In Baal (zesde), Hulst (vierde), Hamme (zevende) en Overijse (elfde) waren haar uitslagen wisselvallig. Maar met een podiumplek op het WK verdient de renster van de 777-ploeg wel een nominatie voor renster van de maand.

Denise Betsema (28, veldrijden)

Denise Betsema vond in Oostende een WK-parcours op haar maat. Tot in de laatste ronde streed ze met Brand en Worst om de wereldtitel, maar meerdere foutjes kostten haar de kop. Betsema kon haar landgenotes niet volgen, mede door opspelende knieklachten in de loopstroken, en verzekerde zich van het brons.

De Texelse had eerder in de maand haar favorietenstatus verdiend, onder meer door de Wereldbeker in Hulst te winnen. Ook in Baal, Mol en Hamme eindigde Betsema op het podium. In Overijse viel ze hard op haar knie en werd ze desondanks vijfde.

Ceylin del Carmen Alvarado (22, veldrijden)

Als een van de topfavorieten stond Ceylin del Carmen Alvarado aan de start van het WK in Oostende, maar haar valpartij in de eerste bocht bleek de aanzet tot een minder optreden. De titelverdedigster werd uiteindelijk zesde op ruim een minuut van Lucinda Brand, wat leidde tot tranen bij de 22-jarige Rotterdamse.

Het was niet wat ze ervan verwacht had, vertelde Alvarado na afloop op sociale media. Des te meer omdat de januarimaand haar goed gezind was. In Baal, Hamme én Overijse had de kopvrouw van Alpecin-Fenix namelijk de winst gepakt. Daarmee bombardeerde ze zich juist tot topfavoriet.

Genomineerden Talent van de maand

Pim Ronhaar (19, veldrijden)

De nieuwe beloftewereldkampioen is een van de genomineerde talenten. In Oostende reed de tweedejaars belofte op soevereine wijze naar de wereldtitel. Op voorhand werd hij niet als de grootste favoriet gezien, al werd hem wel de rol van belangrijke outsider toegedicht. Vooral op zware omlopen doet hij niet onder voor de beste renners. Zo was hij in de moddercross van Dendermonde knap achtste bij de eliterenners.

Op het WK kende Ronhaar een goede start en wist hij in de beginfase mee de koers te bepalen. In de tweede ronde gleed hij in het veld onderuit, maar verder bleef hij nagenoeg foutloos. Een ronde later reed hij in het zand bij de anderen weg. In eerste instantie kon Timo Kielich aansluiten, maar op de hoge brug moest ook hij de Nederlander laten gaan. Ronhaar wist zijn voorsprong vast te houden en de wereldtitel binnen te slepen. “Ik heb vandaag de outsidersrol gespeeld en ik denk dat het zijn vruchten wel heeft afgeworpen.”

Ryan Kamp (20, veldrijden)

Ryan Kamp kroonde zich een jaar geleden, in Dübendorf, tot wereldkampioen veldrijden voor de renners tot 23 jaar, maar veel kansen om zijn regenboogtrui te laten zien kreeg hij niet. Enkel tijdens het EK in Rosmalen mocht hij de trui aantrekken, maar door ook daar de titel te veroveren deed hij dat met glans. In tal van elitewedstrijden was hij de beste belofte. Hij begon het nieuwe jaar goed met een negende plek in de Wereldbeker van Hulst, maar dan nam hij bewust wat gas terug om vervolgens te pieken op het WK in Oostende.

Als titelhouder was Kamp daar de grote favoriet voor de overwinning. Na een moeizame start liep het in de eerste helft van de koers niet soepel. In het tweede gedeelte kwam hij op stoom, maar zijn landgenoot – en kamergenoot – Pim Ronhaar was toen al vertrokken. Kamp stoof de Belgen Kielich en Verstrynge nog wel voorbij in de strijd om het zilver. Met zijn prestaties tussen de elites en zijn tweede plek op het WK hoort Kamp tussen de beste renners van zijn generatie, dus is een nominatie voor Wielrenner van de maand hier zeker op zijn plaats.

Fem van Empel (18, veldrijden)

De ster van Fem van Empel in de wielersport is razendsnel rijzende. In twee jaar tijd schopte ze het van rechtsbuiten bij RKSV Nuenen tot beloftewereldkampioene veldrijden. Daarmee mag de 18-jarige renster uit Sint-Michielsgestel niet ontbreken tussen de nominaties voor Wielrenner van de maand. Al vroeg in januari werd ze beloond voor haar goede prestaties dit seizoen met een profcontract bij haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. In Dendermonde had ze veel indruk gemaakt door als een van de jongste rensters ooit in de top-5 van een wereldbekercross te eindigen.

Op het WK in Oostende werd Van Empel vooraf niet gezien als de grootste favoriete; die rol was voor Manon Bakker weggelegd. Toch moest wel rekening worden gehouden met de revelatie van het seizoen. Van Empel zag aanvankelijk Inge van der Heijden veel voorsprong pakken, maar met Kata Blanka Vas en Aniek van Alphen sloot ze in de voorlaatste ronde bij haar landgenote aan. In de laatste ronde maakte Van Empel dan het verschil: eerst in het zand en later op de brug. De rest was verslagen en een oud-voetbalster werd de nieuwe draagster van de regenboogtrui.