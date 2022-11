Stem nu op de wielrenner van de maand oktober 2022

Verkiezing

Voor de achtste keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand oktober 2022.

De stembussen zijn geopend tot vrijdag 18 oktober 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand oktober

Harry Lavreysen (25, baanwielrennen)

Voor de vierde keer op rij kroonde Harrie Lavreysen zich tot wereldkampioen Sprint. Op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines was hij opnieuw het goudhaantje door ook de wereldtitel op de Keirin te pakken. Toch was het geen perfect WK want op de Teamsprint moest hij samen met zijn collega’s een gevoelige nederlaag accepteren in de finale.

Jeffrey Hoogland (29, baanwielrennen)

Ook Jeffrey Hoogland kende een succesvol WK baanwielrennen. Hij kroonde zich tot wereldkampioen op de Kilometer en pakte tweemaal zilver. Op de Keirin was dat achter Lavreysen en op de Teamsprint samen mét Lavreysen en Roy van den Berg.

Yoeri Havik (31, baanwielrennen)

Op imposante wijze knalde Yoeri Havik naar goud op het WK-puntenkoers. Havik nam maar liefst drie winstrondes, waardoor hij met overmacht de zege pakte. “Amy Pieters was een van de mensen die erin geloofden dat ik op de individuele nummer iets kon bereiken. Ik heb nooit geloofd dat ik dit kon.”

Lars van der Haar (31, veldrijden)

Op dit moment is er één niet-Belg die meestrijdt om de overwinningen in het veldrijden en dat is Lars van der Haar. De 31-jarige crosser zegevierde in oktober in de Trek Cup en in eigen land, in de Nacht van Woerden. In de wereldbeker van Tábor, waar hij altijd goed voor de dag komt, moest hij genoegen nemen met een tweede plek. Al heel het seizoen rijgt hij de ereplaatsen aaneen.

Genomineerden Wielrenster van de maand oktober

Lucinda Brand (33, veldrijden)

Het veldritseizoen is in oktober in alle heveigheid losgebarsten met de eerst Wereldbekers in de Verenigde Staten. Daarvóór was toen nog Europees kampioene Lucinda Brand de beste tijdens de Berencross in Meulebeke. In een spurt met drie haalde ze het voor Fem van Empel en Denise Betsema. In Waterloo (derde) en Fayetteville (tweede) moest ze genoegen nemen met het podium, voordat ze een middenhandsbeentje brak voorafgaand aan de Wereldbeker in Tábor.

Laura Smulders (28, BMX)

Voor de vijfde keer in haar carrière is Laura Smulders erin geslaagd om de Wereldbeker in het BMX’en op haar naam te schrijven. Op 1 oktober won ze de voorlaatste Wereldbeker in – opnieuw – Bogota, waar de laatste vier van in totaal acht manches plaatsvonden. Dat was genoeg om de eindzege in de Wereldbeker vast te stellen. Tijdens de slotmanche op 2 oktober werd ze vierde, maar dat mocht de pret niet drukken.

Ellen van Dijk (35, wegwielrennen)

Voor Ellen van Dijk was het een lang seizoen. Het duur precies één dag minder dan exact acht maanden. Maar op haar laatste wedstrijddag in 2022 nam ze wel de bloemen mee naar huis. In Chrono des Nations – de enige eendagskoers die als tijdrit op de kalender staat – verpulverde ze de tegenstand. Het was tevens haar eerste wedstrijd waarin ze weer in haar regenboogtrui mocht starten.

Genomineerden Talent van de maand oktober

Fem van Empel (20, veldrijden)

Op basis van haar leeftijd geldt Fem van Empel nog als talent, want op 3 september werd ze ‘pas’ 20 jaar. Haar status als toptalent heeft ze inmiddels ingewisseld voor wereldtopper. Op de veldrijdster stond in oktober namelijk geen maat. Lucinda Brand was in een sprintje weliswaar nog iets sterker in de Berencross, maar achtereenvolgens won Van Empel de Wereldbekers in Waterloo, Fayetteville, Tábor én Maasmechelen. Bij de elite vrouwen, welteverstaan.

Puck Pieterse (20, veldrijden)

De toekomst van het Nederlandse vrouwenwielrennen ziet er rooskleurig uit, ondanks dat tal van toppers stilaan richting hun pensioen trekken. Een van de toptalentes die we rijk zijn, is Puck Pieterse. Zij begon half oktober aan haar crosswinter en won meteen de GP Oisterwijk. In de Wereldbekers van Tábor en Maasmechelen deed ze mee bij de elites en was alleen generatiegenootje Van Empel beter. Ook werd ze nog derde in de Nacht van Woerden, na winnares Blanka Kata Vas en wereldkampioene Marianne Vos.

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Ook op de weg hebben we bij de mannen een aspirant-wereldtopper. Neoprof Olav Kooij won namens Jumbo-Visma het afgelopen seizoen liefst twaalf keer, waarvan zijn laatste op 3 oktober was. In de Münsterland Giro vloerde hij de complete wereldtop in de massaspurt: Jasper Philipsen, Sam Bennett, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen moesten allemaal het hoofd buigen. Ook in de klassiekers kan hij mee, getuige zijn twaalfde plek in Parijs-Tours later in oktober.

Pim Ronhaar (21, veldrijden)

Er is voor de Nederlandse mannen ook hoop in het veldrijden na Lars van der Haar en Mathieu van der Poel. Er zijn meerdere talenten die op de deur kloppen en Pim Ronhaar is er daar eentje van. Hij reed in oktober nog een paar crossen bij de U23, maar heeft intussen de keuze gemaakt om uitsluitend nog bij de elites te koersen. Logisch ook, want in de Wereldbeker van Waterloo werd hij al zesde in de koningsklasse. Tábor en Maasmechelen deed hij nog wel bij de beloften, daarin werd hij respectievelijk vijfde en tweede.