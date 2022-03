Stefan Küng zesde in Dwars door Vlaanderen: “Sterker dan voorgaande jaren”

Stefan Küng reed gisteren in Dwars door Vlaanderen naar een zesde plaats. Vanuit de kopgroep van acht zag hij in de laatste kilometers Tiesj Benoot en de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel wegrijden. “Op het einde is het altijd een beetje pokeren”, kijkt de Zwitser terug op de finale.

Die finale begon al vroeg. Op Berg ten Houte, met nog zo’n zeventig kilometer te gaan, trok INEOS Grenadiers door met Tom Pidcock en Ben Turner. “We zaten niet super geplaatst bij het naderen van de heuvel”, zegt Küng over dit moment. “Maar ik had Kevin (Geniets, red.) nog bij me en ik zei tegen hem dat hij me op sleeptouw moest nemen. Dat deed hij geweldig, waarna Olivier (Le Gac, red.) het overnam.”

“Ik voelde me echt super en wist met vijf andere renners de sprong naar voren te maken”, doelt de renner van Groupama-FDJ op Pidcock, Turner, Van der Poel, Campenaerts en Benoot, die samen naar de oorspronkelijke koplopers toereden. “We werkten goed samen, we draaiden goed rond”, aldus de 28-jarige hardrijder, die in de finale moest zien af te rekenen met deze renners.

Vertrouwen voor zondag

“Helaas heb ik de verkeerde kaarten gespeeld”, zegt Küng. “Ik was op het einde ook een beetje op, zoals iedereen denk ik. Het was een hele zware wedstrijd en ik heb het gevoel dat ik wat frisheid miste. Het was al mijn derde koers in vijf dagen tijd, en ze waren alle drie erg zwaar. Maar ik voelde me zelfverzekerd bergop. Ik voel me heel sterk, sterker dan voorgaande jaren, dus dat geeft vertrouwen voor zondag.”