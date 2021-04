Stefan Küng: “Ik zag Enric Mas al na het eerste tussenpunt vertragen”

Stefan Küng lijkt zondag de Ronde van Valencia te gaan winnen. De Zwitser van Groupama-FDJ sloeg zaterdag in de voorlaatste etappe een dubbelslag. “Ik ben heel blij met dit resultaat”, zo geeft hij aan.

De voornaamste concurrent van Küng voor het algemeen klassement, Enric Mas, viel in de slotfase van zijn tijdrit weg door een lekke band. De nieuwe leider had dat liever anders gezien: “Maar ik zag op TV dat hij na het eerste tussenpunt al aan het vertragen was, dus misschien is hij ook wel te hard begonnen. Ik had liever de trui van hem afgepakt zonder dat hij een lekke band had gekregen, maar ook dat is sport.”

“Voorafgaand aan de tijdrit wist ik al dat ik een gooi kon doen naar de eindzege als ik een goede dag zou hebben. De afgelopen dagen voelde ik me goed, dus het was aan mij om de benen vervolgens ook te laten spreken. Alles verliep perfect.”

Sprinten met Démare

Morgen heeft de ploeg van Küng nog twee missies: de eindzege over de streep trekken en nog een etappe winnen met Arnaud Démare. “Dat is het doel”, zo sluit hij af met vertrouwen. “De collectieve prestatie van onze ploeg toont eens te meer aan hoe goed we bezig zijn. Het is een teamprestatie, dat is echt cool.”