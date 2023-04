Stefan Küng (6e): “Niemand had dat beetje extra vooraan”

Na een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar, eindigde Stefan Küng dit jaar als zesde. De Zwitser van Groupama-FDJ kleurde de wedstrijd door mee te zijn in een sterke kopgroep die de ‘Grote Drie’ bijna een hak zette.

“Het was echt een zware dag. Pas na honderd kilometer reed er een vlucht weg. Daarna probeerde ik te anticiperen en vormden we een goede groep vooraan. We zaten allemaal ongeveer op hetzelfde niveau”, doet Küng zijn verhaal.

“Maar het was lastig om vooruit te blijven. Niemand kon echt een extra inspanning leveren. Ik kon vervolgens Pogacar en Van der Poel niet volgen. Zij waren echt een niveautje hoger dan wij. Wij waren echt helemaal gaar gereden”, eindigt hij.