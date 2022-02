Stefan Bissegger na tijdritzege: “Ik had behoorlijk veel vertrouwen”

Stefan Bissegger liet vandaag in de UAE Tour nog maar eens zien dat hij uit het juiste tijdrithout is gesneden. De jonge Zwitser van EF Education-EasyPost versloeg in de negen kilometer vlakke tijdrit niemand minder dan Filippo Ganna.

De 23-jarige Bissegger was aan de finish in Ajman goed voor een eindtijd van 9m43s en bleek liefst zeven seconden sneller dan Filippo Ganna, voor veel mensen de topfavoriet voor de dagzege. “Ik reed echt een heel goede tijdrit”, begon de Zwitser in het flashinterview. “Ik had behoorlijk veel vertrouwen dat ik de vandaag de power had om het te doen. Het is altijd mooi als dat dan ook resulteert in winst.”

“Je weet namelijk nooit wat je kunt verwachten in een tijdrit. Je weet niet hoe goed je concurrenten zijn. Ik wist aan de finish echter wel dat ik heel erg goed had gereden. Ik keek bovendien al lang uit naar deze tijdrit. Ik heb een zware winter achter de rug. Ik had een breukje in mijn hand en het genezingsproces nam veel tijd in beslag. Ik ben blij dat ik nu weer kan koersen.”

Bissegger begint morgen als leider aan de vierde etappe van de UAE Tour. De vraag is of de Zwitserse hardrijder woensdag de leiderstrui kan behouden, aangezien de renners zullen finishen op de top van de klim van Jebel Jais. Dit is een beklimming van bijna twintig kilometer aan goed 5%.