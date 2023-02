Starttijden slottijdrit Volta ao Algarve 2023

Overzicht

De Volta ao Algarve kent vandaag zijn sportieve apotheose. In de slottijdrit van goed 24 kilometer van en naar Lagoa worden de kaarten voor een laatste keer geschud en kennen we de eindwinnaar van de Portugese wielerronde. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

De verschillen in het klassement zijn nog speelbaar. Tom Pidcock gaat na vier van de vijf etappes aan de leiding, maar voelt wel de hete adem van de op papier misschien wel betere tijdrijder Ilan Van Wilder in zijn nek. Het verschil tussen de Brit en de Belg is slechts vijf seconden. Ook João Almeida, derde op zeven seconden van Pidcock, is met zijn tijdritkwaliteiten een zeer gevaarlijke klant voor de overwinning.

Verder is het nog uitkijken naar de prestaties van Filippo Ganna (9e op 31 seconden van Pidcock), Tobias Foss (10e op 32 tellen) en Stefan Küng (18e op 1m05s van de leiding). Deze drie tijdritkanonnen kunnen met een knalprestatie eventueel nog de eindzege pakken, net als Magnus Cort, achtste op slechts 27 seconden van leider Pidcock.

Starttijden klassementsrenners (top-20)

15u46 – Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe)

15u47 – Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty)

15u48 – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

15u49 – Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

15u50 – Sébastien Reichenbach (Tudor)

15u51 – Anthon Charmig (Uno-X)

15u52 – Kevin Vermaerke (Team DSM)

15u53 – Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck)

15u54 – Oscar Onley (Team DSM)

15u55 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

15u57 – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

15u59 – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

16u01 – Magnus Cort (EF Education-EasyPost)

16u03 – Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers)

16u05 – Jai Hindley (BORA-hansgrohe)

16u07 – Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty)

16u09 – Sergio Higuita (BORA-hansgrohe)

16u11 – João Almeida (UAE Emirates)

16u13 – Ilan Van Wilder (Soudal-Quick-Step)

16u15 – Tom Pidcock (INEOS Grenadiers)

* Het gaat hier om Nederlands-Belgische starttijden. In Portugal is het 1 uur vroeger dan in Nederland en België.

* Jai Hindley is de nummer vijf in het voorlopige klassement, maar is tegelijkertijd ook een ploeggenoot van nummer vier Sergio Higuita. Om een zo eerlijk mogelijk speelveld te creëren, is besloten om Rui Costa (zesde in de voorlopige stand) tussen de twee BORA-hansgrohe-renners in te programmeren.