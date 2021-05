Starttijden slottijdrit Ronde van Romandië 2021

De Ronde van Romandië zit er bijna op. Nog een individuele proef staat er tussen de renners en het uitrijden van de Zwitserse WorldTour-ronde. Claudio Imhoff is om 12.17 uur de eerste renner die begint aan de korte afsluitende tijdrit, klassementsleider Michael Woods begint er om 14.40 uur aan.

Het doek van de Ronde van Romandië 2021 valt in Fribourg. Makkelijk is de afsluitende tijdrit, exact 16,19 kilometer lang, zeker niet. Na een start in dalende lijn volgt een kasseienklimmetje van 700 meter lang, die ons nog even doet terugdenken aan het Vlaamse voorjaar. Daarna wordt ten zuidoosten van de stad Fribourg een golvende omloop afgelegd. Het enige tussenpunt van de tijdrit ligt na 8,5 kilometer in Tentlingen.

Na het meetpunt keren de renners terug naar Fribourg, voornamelijk in dalende lijn. In de laatste kilometer gaat het nog stevig omhoog. De laatste 480 meter kent nog een stijgingspercentage van 5,2%, dus de favorieten moeten tot het bittere eind aan de bak. Ook weten we hier het antwoord op de vraag wie Primož Roglič opvolgt als eindwinnaar. Voorafgaand aan de chronoproef weten we enkel de starttijden. WielerFlits zet voor u de belangrijkste namen op een rijtje.

Starttijden Belgen

12.20 uur – Gerben Thijssen

12.31 uur – Jordi Meeus

12.35 uur – Lawrence Naesen

12.41 uur – Iljo Keisse

13.00 uur – Sander Armée

13.10 uur – Philippe Gilbert

13.42 uur – Jan Bakelants

13.46 uur – Steff Cras

13.55 uur – Kobe Goossens

14.08 uur – Ilan Van Wilder

Starttijden Nederlanders

12.44 uur – Antwan Tolhoek

13.05 uur – Jos van Emden

13.52 uur – Gijs Leemreize

14.02 uur – Steven Kruijswijk

14.20 uur – Thymen Arensman

Starttijden tijdritspecialisten

12.47 uur – Josef Cerny (Deceuninck-Quick-Step)

12.50 uur – Stefan Bissegger (EF Education-Nippo)

12.57 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

12.58 uur – Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

13.21 uur – Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step)

13.38 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

14.04 uur – Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)

Starttijden top tien algemeen klassement

14,22 uur – Wilco Kelderman

14.24 uur – Damiano Caruso

14.26 uur – Lucas Hamilton

14.28 uur – Ion Izagirre

14.30 uur – Fausto Masnada

14.32 uur – Richie Porte

14.34 uur – Marc Soler

14.36 uur – Ben O’Connor

14.38 uur – Geraint Thomas

14.40 uur – Michael Woods