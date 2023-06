Starttijden openingstijdrit Ronde van Zwitserland – Evenepoel en Van Aert starten laat

De Ronde van Zwitserland begint vandaag met een individuele tijdrit. De relatief vlakke chronoproef, met start en finish in Einsiedeln, is 12,7 kilometer lang. Wie komt wanneer in actie? WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Starttijden Nederlanders

16.30 uur – Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

14.32 uur – Julius van den Berg (EF Education-EasyPost)

14.35 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

14.42 uur – Sjoerd Bax (UAE Team Emirates)

15.20 uur – Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)

15.21 uur – Mick van Dijke (Jumbo-Visma)

15.44 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

15.49 uur – Jan Maas (Jayco AlUla)

16.07 uur – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

16.39 uur – Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny)

Starttijden Belgen

16.53 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

16.55 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

16.25 uur – Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe)

14.31 uur – Piet Allegaert (Cofidis)

14.37 uur – Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step)

14.50 uur – Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

14.57 uur – Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty)

15.00 uur – Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

15.13 uur – Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck)

15.39 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

15.50 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

15.53 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Dstny)

15.58 uur – Stan Dewulf (AG2R Citroën)

16.15 uur – Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

16.16 uur – Cedric Beulens (Lotto Dstny)

17.02 uur – Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny)

Starttijden favorieten algemeen klassement

16.55 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

17.00 uur – Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

16.37 uur – Jay Vine (UAE Team Emirates)

16.01 uur – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

15.18 uur – Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

16.30 uur – Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

16.47 uur – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

15.57 uur – Ben Tulett (INEOS Grenadiers)

16.25 uur – Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe)

15.12 uur – Felix Gall (AG2R Citroën)

Starttijden favorieten ritzege

16.53 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

16.55 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

16.51 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

16.20 uur – Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers)

16.50 uur – Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

15.03 uur – Matteo Sobrero (Jayco AlUla)

16.32 uur – Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

14.58 uur – Rohan Dennis (Jumbo-Visma)