Starttijden openingstijdrit Ronde van het Baskenland 2021

Euskaltel-renner Mikel Bizkarra trapt om 14u03 de Ronde van het Baskenland af. Rond Bilbao mag de Baskische als eerste een tijd proberen neer te zetten in de openingstijdrit. Tadej Pogačar komt als laatste op het startpodium. WielerFlits zet alle starttijden op een rij.

De inleidende tijdrit van 13,9 kilometer in en rond Bilbao is er eentje voor mannen met behoorlijk wat explosiviteit, aangezien de renners van bij de start een klimmetje van 2,4 kilometer aan 7,3% krijgen voorgeschoteld. Er zitten in die klim pieken tot 11%.

Na een razendsnel middenstuk in dalende lijn krijgen de renners in Bilbao nog een loeisteile laatste kilometer voor hun kiezen. Die slotklim heeft stroken die oplopen tot 19%, dus er kan met secondes gesmeten worden in het centrum van de grootste stad van Baskenland.

Starttijden Nederlanders en Belgen

14u08 – Bert-Jan Lindeman (Qhubeka ASSOS)

14u19 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

14u37 – Martijn Tusveld (DSM)

15u00 – Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

15u13 – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15u48 – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

16u14 – Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert)

16u25 – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

16u45 – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

17u05 – Lars van den Berg (Groupama-FDJ)

14u16 – Sébastien Grignard (Lotto Soudal)

14u18 – Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step)

14u58 – Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

15u02 – Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

15u03 – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

15u04 – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15u52 – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

16u13 – Ilan Van Wilder (DSM)

16u57 – Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden kanshebbers etappezege

14u23 – Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech)

14u25 – Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

14u33 – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

14u36 – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

14u47 – Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech)

14u48 – Esteban Chaves (BikeExchange)

14u49 – Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe)

14u59 – Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën)

15u24 – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

15u29 – Jesús Herrada (Cofidis)

15u30 – Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step)

15u37 – Patrick Konrad (BORA-hansgrohe)

15u57 – Enric Mas (Movistar)

15u59 – Stefan De Bod (Astana-Premier Tech)

16u02 – Marc Hirschi (UAE Emirates)

16u20 – Sergio Higuita (EF Education-Nippo)

16u27 – Brandon McNulty (UAE Emirates)

16u33 – Pierre Latour (Total Direct Energie

16u47 – Andreas Leknessund (DSM)

17u07 – Ion Izagirre (Astana-Premier Tech)

Starttijden favorieten algemeen klassement

14u12 – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

14u19 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

15u13 – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15u51 – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16u15 – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

16u39 – Mikel Landa (Bahrain Victorious)

16u51 – Adam Yates (INEOS Grenadiers)

17u01 – Hugh Carthy (EF Education-Nippo)

17u03 – Alejandro Valverde (Movistar)

17u13 – Tadej Pogačar (UAE Emirates) – laatste starter

⏱ERLOJUPEKO IRTEERA-ORDENA 1️⃣Ion Izagirrek 17:07-etan hasiko du! 🚨ORDEN DE SALIDA DE LA C.R.I 🇸🇮❤️Roglič 14:12

🇬🇧💖Tao 16:15

🇸🇮💛Pogačar 17:13 ¡3 HORAS DE PURO ESPECTÁCULO EN LA #Itzulia2021 ! pic.twitter.com/Sgkj0JtlCs — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2021