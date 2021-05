Starttijden individuele tijdrit Volta ao Algarve 2021

Overzicht

In de Volta ao Algarve staat zaterdag de individuele tijdrit op het programma. Julien Duval van AG2R Citroën trapt op 15u20 deze vierde etappe af. Geletruidrager Ethan Hayter vertrekt om 18u20 als laatste van het startpodium.

De tijdrit is ten opzichte van een jaar geleden een dag naar voren gehaald. De parcoursbouwers zullen dat vermoedelijk met een reden hebben gedaan: zodat de renners die op achterstand zijn gereden in de tijdrit nog een keer alles of niet kunnen spelen in de slotrit. Met een lengte van 20,8 kilometer kun je hier de Ronde van de Algarve zeker verliezen.

Let op: in Portugal is het een uur vroeger dan in Nederland en België. Alle genoemde tijden zijn de tijden in Nederland en België.

Starttijden Nederlanders

15u25 – Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

16u18 – Jetse Bol (Burgos-BH)

16u28 – Danny van der Tuuk (Kern Pharma)

16u33 – Marijn van den Berg (Groupama-FDJ)

16u34 – Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

16u47 – Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

17u16 – Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

17u28 – Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert)

Starttijden Belgen

15u44 – Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick-Step)

15u49 – Christophe Noppe (Arkéa Samsic)

16u15 – Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16u17 – Gijs Van Hoecke (AG2R Citroën)

16u24 – Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16u43 – Jelle Vanendert (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16u45 – Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert)

17u21 – Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

17u23 – Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB)

17u39 – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

Starttijden top-10 algemeen klassement

18u02 – Luis Fernandes (Radio Popular Boavista)

18u04 – Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën)

18u06 – Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert)

18u08 – Amaro Antunes (W52/FC Porto)

18u10 – Sebastián Henao (INEOS Grenadiers)

18u12 – Iván Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers)

18u14 – Élie Gesbert (Arkéa Samsic)

18u16 – Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA)

18u18 – João Rodrigues (W52/FC Porto)

18u20 – Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

Volledige startvolgorde, inclusief starttijden