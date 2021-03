Starttijden individuele tijdrit Ronde van Catalonië 2021

Vandaag zullen de eerste verschillen worden opgetekend in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië. De renners krijgen vandaag namelijk een individuele tijdrit van 18,5 kilometer voorgeschoteld in en rond het stadje Banyoles. Klassementsleider Andreas Kron gaat om 16.35 uur als laatste van start.

Na veertien jaar keert de individuele tijdrit terug in de Ronde van Catalonië. De tweede etappe van slechts 18,5 kilometer lengte heeft start en aankomst in het stadje Banyoles. Het is een vrij korte tijdrit zonder lastige beklimmingen, dus op het lijf van de specialisten geschreven.

De verschillen aan de finish zullen niet groot zijn, maar gaan wel al een eerste keer de verhoudingen weergeven tussen de klassementsrenners in aanloop naar de twee bergritten. Om 13.41 uur is de gehavende Jan Bakelants van Intermarché-Wanty-Gobert de eerste renner die van het startpodium rolt.

Daarna volgen de renners om de minuut. De top-10 start om de twee minuten. We zetten de belangrijkste starttijden op een rijtje.

Starttijden Nederlanders

13.52 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

14.11 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

15.25 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

15.39 uur – Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

15.44 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15.48 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

15.53 uur – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

16.23 uur – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

Starttijden Belgen

13.41 uur – Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.05 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

14.10 uur – Sander Armée (Qhubeka ASSOS)

14.28 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

14.31 uur – Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step)

15.00 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.32 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

15.36 uur – Steff Cras (Lotto Soudal)

16.15 uur – Maxim Van Gils (Lotto Soudal)

Starttijden tijdritspecialisten

13.54 uur – Josef Černý (Deceuninck-Quick-Step)

14.12 uur – Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step)

14.34 uur – Bob Jungels (AG2R Citroën)

14.35 uur – Tejay van Garderen (EF Education-Nippo)

14.49 uur – Chris Froome (Israel Start-Up Nation)

14.53 uur – Joey Rosskopf (Rally Cycling)

15.00 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.03 uur – Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)

15.08 uur – Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

15.09 uur – Chad Haga (Team DSM)

15.12 uur – Tanel Kangert (Team BikeExchange)

15.33 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

15.40 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

15.44 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15.56 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

15.59 uur – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

16.33 uur – Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech)

Starttijden top-10 algemeen klassement

16.17 uur – Michael Valgren (EF Edcuation-Nippo)

16.19 uur – Alexander Kamp (Trek-Segafredo)

16.21 uur – Alejandro Valverde (Movistar)

16.23 uur – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

16.25 uur – Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

16.27 uur – Dion Smith (Team BikeExchange)

16.29 uur – Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

16.31 uur – Rémy Rochas (Cofidis)

16.33 uur – Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech)

16.35 uur – Andreas Kron (Lotto Soudal)

