Starttijden individuele tijdrit Healthy Ageing Tour 2021

Iets later dan gepland vanwege een storm, maar de tijdrit in de Healthy Ageing Tour gaat door! Klassementsleidster Jolien D’Hoore begint om 16.33 uur als laatste aan haar proef tegen de klok. Clover Murray is om 15.00 uur de eerste die vertrekt.

De start van de 14,4 kilometer lange tijdrit aan de zeedijk bij Lauwersoog zou om 11.uur zijn, maar vanwege de veiligheid vindt deze nu om 15.00 uur plaats. Dan worden namelijk betere omstandigheden verwacht. Jolien D’Hoore wordt omstreeks 17.00 uur aan de finish verwacht. Aan rensters is voor de zekerheid gevraagd om naast hun tijdritfiets ook hun normale wegfiets mee te nemen naar de startzone.

Starttijden Nederlanders

15.02 uur – Lorena Wiebes (Team DSM)

15.03 uur – Bente van Teeseling (Nederlandse selectie)

15.04 uur – Eline van Rooijen (Nederlandse selectie)

15.05 uur – Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg)

15.11 uur – Marissa Baks (Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports)

15.17 uur – Eva Jonkers (Nederlandse selectie)

15.25 uur – Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo)

15.30 uur – Nina Buijsman (Parkhotel Valkenburg)

15.32 uur – Leonie Bos (Parkhotel Valkenburg)

15.33 uur – Maud Rijnbeek (NXTG Racing)

15.39 uur – Esmée Peperkamp (Team DSM)

15.40 uur – Nicole Steigenga (Nederlandse selectie)

15.43 uur – Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg)

15.46 uur – Ellen van Dijk (Trek-Segafredo)

15.49 uur – Sofie van Rooijen (Nederlandse selectie)

15.50 uur – Lonneke Uneken (SD Worx)

15.59 uur – Ilse Grit (Nederlandse selectie)

16.02 uur – Mylene de Zoete (NXTG Racing)

16.03 uur – Julia Soek (Team DSM)

16.06 uur – Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma)

16.07 uur – Ilse Pluimers (NXTG Racing)

16.08 uur – Kirsten Wild (Ceratizit-WNT)

16.09 uur – Femke Markus (Parkhotel Valkenburg)

16.10 uur – Quinty Ton (Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports)

16.12 uur – Maike van der Duin (Drops-Le Col supported by Tempur)

16.19 uur – Amber van der Hulst (Parkhotel Valkenburg)

16.20 uur – Marjolein van ’t Geloof (Drops-Le Col supported by Tempur)

16.21 uur – Daniek Hengeveld (Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports)

16.23 uur – Charlotte Kool (NXTG Racing)

16.29 uur – Amy Pieters (SD Worx)

16.30 uur – Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

15.12 uur – Britt Knaven (NXTG Racing)

15.48 uur – Shari Bossuyt (NXTG Racing)

16.33 uur – Jolien D’Hoore (SD Worx)

Starttijden top-10 van het klassement

16.24 uur – Nathalie Eklund (Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports)

16.25 uur – Anna Henderson (Jumbo-Visma)

16.26 uur – Joscelin Lowden (Drops-Le Col supported by Tempur)

16.27 uur – Lena Mettraux (Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch)

16.28 uur – Emma Norsgaard (Movistar)

16.29 uur – Amy Pieters (SD Worx)

16.30 uur – Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma)

16.31 uur – Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

16.32 uur – Alice Barnes (Canyon-SRAM)

16.33 uur – Jolien D’Hoore (SD Worx)