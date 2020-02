Starttijden afsluitende tijdrit Ruta del Sol 2020 zondag 23 februari 2020 om 08:29

Vandaag valt de Ruta del Sol in een definitieve plooi met een tijdrit over dertien kilometer door en rond Mijas. Nummer laatst Carmelo Urbano is de eerste renner op het startpodium, leider Jakob Fuglsang mag als laatste een tijd klokken. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rijtje.

Eerste starter

13:02 – Carmelo Urbano

Starttijden Nederlanders

13:07 – Tom Leezer

13:22 – Niki Terpstra

13:33 – Bert-Jan Lindeman

13:40 – Taco van der Hoorn

13:42 – Lennard Hofstede

13:58 – Oscar Riesebeek

14:00 – Brian van Goethem

14:28 – Maurits Lammertink

15:00 – Antwan Tolhoek

Starttijden Belgen

13:03 – Jonas Van Genechten

13:15 – Christophe Noppe

13:18 – Franklin Six

13:19 – Jens Debusschere

13:27 – Ludovic Robeet

13:29 – Jurgen Roelandts

13:31 – Jordi Warlop

13:32 – Amaury Capiot

13:37 – Emiel Planckaert

13:48 – Lawrence Naesen

13:51 – Dries Van Gestel

13:54 – Kobe Goossens

13:55 – Edward Planckaert

13:59 – Loïc Vliegen

14:06 – Kevin Deltombe

14:08 – Julien Mortier

14:16 – Jelle Vanendert

14:27 – Eliot Lietaer

14:29 – Jimmy Janssens

14:30 – Louis Vervaeke

14:35 – Aaron Van Poucke

14:37 – Floris De Tier

14:39 – Oliver Naesen

14:45 – Thomas Sprengers

14:48 – Jan Bakelants

14:54 – Sander Armée

15:04 – Harm Vanhoucke

15:10 – Dylan Teuns

Starttijden top tien algemeen klassement

15:02 – Brandon McNulty

15:04 – Harm Vanhoucke

15:06 – Ruben Fernandez

15:08 – Marc Soler

15:10 – Dylan Teuns

15:12 – Pello Bilbao

15:14 – Ion Izagirre

15:16 – Jack Haig

15:18 – Mikel Landa

15:20 – Jakob Fuglsang

Alle starttijden (blader door naar pagina 16/17)