Stan Van Tricht (SEG Racing Academy) hoopt op langer verblijf bij Deceuninck-Quick-Step

Stan Van Tricht won dinsdag de kermiskoers Gullegem Koerse. Niet in het shirt van zijn broodgever SEG Racing Academy, maar voor Deceuninck-Quick-Step. De 21-jarige Belg is sinds begin augustus stagiair bij de WorldTour-ploeg en gaf met winst direct zijn visitekaartje af. “Hopelijk heeft Patrick Lefevere het gezien”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

Na afloop stak de jongeling zijn vreugde niet onder stoelen of banken. “Een eerste keer winnen in de kleuren van Deceuninck-Quick-Step, dat is een droom die werkelijkheid wordt. Het was al een droom om stage te mogen lopen bij deze ploeg en nu pak ik ook al mijn eerste overwinning. Ik ben blij dat ik hier kansen krijg. Het grote publiek kent mij misschien nog niet, maar dat had misschien ook wat met de voorbije coronaperiode te maken.”

Desondanks zette Van Tricht in zijn eerste twee jaar bij SEG Racing Academy enkele mooie resultaten neer. Zo werd hij derde in Olympia’s Tour 2019 en tiende in zowel Luik-Bastenaken-Luik U23 als de Ronde van Vlaanderen U23. Ook dit seizoen heeft hij al tal van ereplaatsen achter zijn naam staan en dat leverde Van Tricht in het Nederlandse circuit de bijnaam Mister Consistency op. Later deze week vliegt de jongeling naar Italië voor de Europese kampioenschappen op de weg.

Daarna hoopt hij spoedig een profcontract voor volgend jaar te tekenen. Van Tricht is immers laatstejaars belofte. “Ik hoop volgend jaar sowieso de overstap naar de profs te maken. Ik wil me tonen in de voorjaarsklassiekers. Hopelijk heeft Patrick Lefevere Gullegem Koerse gezien en kan ik met deze ploeg verdergaan. Nu ga ik mij focussen op de koersen die er binnenkort nog aankomen: het EK en het WK. Ik hoop in beide koersen mee te doen voor de overwinning.”