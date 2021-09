Stan Van Tricht schrijft Omloop van Valkenswaard op zijn naam

Stan Van Tricht heeft de Omloop van Valkenswaard gewonnen. Na een enerverende wedstrijd rond Valkenswaard bleef hij Martijn Budding en Coen Vermeltfoort voor. Met hen maakte hij onderdeel uit van een kopgroep met vijftien renners.



De Omloop van Valkenswaard was dit jaar na de door Roy Eefting gewonnen Omloop der Kempen de tweede wedstrijd in de Topcompetitie. Met Eefting in de leiderstrui begonnen de renners zondag om 13.15 uur aan een lastige wedstrijd over gravelstroken als het Kappelerpad en de Brugseheide, die beiden zes keer terugkwamen in de koers.

In de openingsfase reden Ivar Slik (ABLOC) en Karsten Veen (NWVG) geruime tijd vooruit. Bijna zeventig kilometer lang verdedigden zij een voorsprong die nooit groter werd dan vijftig seconden. Toen er in het aanval werd aangevallen door onder meer Sven Burger, Daan van Sintmaartensdijk, Dylan Bouwmans, Chiel Schulten en Kyle Agterberg was het dan ook logisch dat zij er snel aangingen voor de moeite. Ook topfavoriet Stan Van Tricht meldde zich na een tijdje in deze groep. Dat was het sein voor de overige ploegen om het gat dicht te rijden.

Toen dat gebeurde, werd de race geneutraliseerd. Omdat de arts niet meer in koers zat, was het niet mogelijk om verder te rijden. De renners reden vervolgens rustig naar de finish, waar de wedstrijd opnieuw kon beginnen. Op dat punt was er nog 90 kilometer af te leggen.

Snel daarna reed er definitief een kopgroep weg, met daarbij veel favorieten. Stijn Appel , Piotr Havik, Jan-Willem van Schip, Niko Drakos, Stan Van Tricht, Nils Wolfenbuttel, Arne Peters, Jasper Schouten, Bart Lemmen en Bram Dissel waren de renners die op avontuur gingen. Later sloten ook nog Hidde van Veenendaal, Corbin Strong, Coen Vermeltfoort, Martijn Budding en Axel van der Tuuk aan. Vermeltfoort viel in de laatste dertig kilometer even weg uit de kopgroep door een lekke band, maar kon uiteindelijk weer de aansluiting maken.

Met nog twintig kilometer te gaan was hun voorsprong meer dan een minuut op het peloton: genoeg om het met zijn vijftienen uit te vechten voor de zege.

Later meer.

Omloop van Valkenswaard

1. Stan Van Tricht

2. Martijn Budding

3. Coen Vermeltfoort