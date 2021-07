Stan Dewulf dicht bij zege in Wallonië: “Ik wil echt die stap voorwaarts zetten”

Ne sterken beest, noemde Stan Dewulf de Amerikaan Quinn Simmons na de derde etappe van de Tour de Wallonie. De klassieke renner van AG2R Citroën moest het in finishplaats Érezée afleggen tegen de juniorenwereldkampioen van 2019 in een sprint à deux.

Niet voor het eerst toonde Dewulf zich in deze Tour de Wallonie. Ook in de openingsetappe was de 23-jarige Belgische renner al in de aanval. “Ik denk dat dit de enige rit was waar het verschil kon worden gemaakt. Ik had mijn zinnen erop gezet en kwam heel dicht, maar jammer genoeg was het net niet.”

Nadat hij al een paar maal diep in zijn krachten had getast, raakte hij in uiteindelijk met Simmons voorop. “Toen voelde ik mij wel weer ça va. Ik wist dat het een sprint op de limiet ging zijn, het kwam het erop aan wie nog het meest fris was. Ik heb nog eens overgepakt en wilde hem dan op kop laten komen, om dan van achteruit aan te zetten. Maar fuck hé… Ne sterken beest.”

Na een moeizaam voorjaar wilde Dewulf in deze periode van het jaar weer goed zijn. “Dit voorjaar heb ik niet de stappen gezet die ik wilde. Ik heb onlangs een lange hoogtestage in Livigno gedaan om hier, in de Arctic Race of Norway en de Vuelta a España echt die stap voorwaarts te zetten. Rijden om een rit te winnen is de bedoeling en hier kom ik heel dicht. Ik ga zeker niet opgeven.”