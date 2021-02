St Michel-Auber 93 trekt zich na coronabesmetting terug uit Tour du Var

St Michel-Auber93 zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de slotetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var, na een positieve coronatest binnen de Franse continentale formatie.

St Michel-Auber93 heeft het over een positieve test ‘tijdens een screening die zaterdagochtend werd uitgevoerd in afwachting van de Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drome Classic’ van eind februari. De ploeg wil geen enkel risico nemen en heeft besloten om de hele ploeg uit de Tour du Var te halen.

Dit betekent dat Stéphane Rossetto, Romain Cardis, Adrien Guillonnet, Flavien Maurelet en Morne Van Niekerk vandaag niet meer zullen beginnen aan de slotetappe van de Franse rittenkoers. Baptiste Bleier gaf al op tijdens de tweede etappe richting de slotmuur in Fayence.

De renners krijgen op de slotdag van de Tour du Var nog drie pittige beklimmingen voor de wielen geschoven van en naar Blausasc. Michael Woods gaat na twee etappes aan de leiding, maar het verschil met Bauke Mollema is slechts één seconde in het voordeel van de Canadees. De eerste negentien coureurs staan nog binnen de twintig seconden van elkaar in het klassement.