donderdag 12 oktober 2023 om 13:24

‘Sprinters zorgen voor vicieuze cirkel bij promotie- en degradatie’

Podcast Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden en na het afketsen van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step zou je zeggen dat het peloton weer in rustiger vaarwater terechtkomt. Toch is er nog genoeg te bespreken en dat hoor je allemaal terug – inclusief een transfernieuwtje – in een nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast!

Bij Jumbo-Visma is het allerminst rustig. Na het afketsen van de deal met de ploeg-Patrick Lefevere, het vertrek van Primož Roglič, het noodgedwongen stoppen van Nathan Van Hooydonck en de in een dopingonderzoek betrokken Michel Heßmann, zit de ploeg ineens aan maximaal 26 renners voor 2024. En dat moeten er volgens de UCI-reglementen 27 zijn. Maxim en Youri verkennen alvast de (heel krappe) markt en breken hun brein erover.

Dan is er ook nog de sprinterscarroussel die draait op volle toeren. Olav Kooij bleef bij Jumbo-Visma, Fabio Jakobsen trok naar Team dsm-firmenich, Pascal Ackermann vervoegt Israel-Premier Tech, Fernando Gaviria verlengde bij Movistar, Arnaud Démare vertrok tussentijds al naar Arkéa Samsic, AG2R Citroën moet Sam Bennett nog aankondigen en deze week verbrak Caleb Ewan zijn verbintenis bij Lotto Dstny voor Jayco-AlUla. Waarom wisselen al die sprinters plots?

En dan is er nog Tour de Tietema-Unibet. De ploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel sloot vorige week hun eerste seizoen af en zijn nu in afwachting van een ProTeam-licentie. Inmiddels publiceert het team de ene na de andere transfer, waarbij opvallend weinig Nederlanders zitten. Hoe staan de zaken ervoor? Youri maakte een reportage. Kortom: genoeg redenen om snel de WielerFlits Podcast op te zetten!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

