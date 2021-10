Sprintaantrekker Fabio Sabatini (36) knijpt in de remmen

Fabio Sabatini rijdt volgende week woensdag in de Giro del Veneto zijn laatste wedstrijdkilometers als prof. De 36-jarige Italiaan specialiseerde zich tijdens zijn loopbaan als sprintaantrekker en werkte zo onder meer voor Alessandro Petacchi, Daniele Bennati, Peter Sagan, Mark Cavendish, Marcel Kittel en Elia Viviani. Sabatini was zestien jaar prof.

Hij begon zijn carrière bij het Duitse Team Milram in 2006 en trok drie seizoenen later naar Liquigas. Hij bleef vijf jaar bij de Italiaanse ploeg, totdat hij in 2015 werd overgenomen door Quick-Step. Bij de ploeg van Patrick Lefevere groeide Sabatini uit tot een van de beste lead outs in de wereld. Vanaf het seizoen 2018 moest hij zijn meerdere erkennen in de toenmalige nieuwkomer Michael Mørkøv.

Twee seizoenen geleden stapte Sabatini daarom samen met Elia Viviani over van de Belgische ploeg naar Cofidis. Daar sluit hij volgende week dus zijn carrière af. Hoewel hij menig topsprinter naar de overwinning loodste, wist Sabatini zelf nooit een koers te winnen. In de Giro d’Italia en Vuelta a España was hij er wel twee keer dichtbij. “Ik verlaat deze prachtige sport met een glimlach”, schrijft Saba op Instagram.

View this post on Instagram Een bericht gedeeld door Fabio Sabatini (@fabio_sabatini85)