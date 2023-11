vrijdag 24 november 2023 om 11:10

Sprint naar de winkel: de nieuwe RIDE winter-editie is nu verkrijgbaar!

Ride De gloednieuwe RIDE Magazine is vanaf nu verkrijgbaar! In deze nieuwe editie van het wielerblad dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits, krijg je unieke kijkjes achter de schermen in het profpeloton, maak je kennis met de laatste materiaaltrends en kan je wegdromen bij inspirerende reportages over de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. Haal hem snel in huis en trakteer jezelf op de mooiste wielerverhalen.

Wil je dit weekend al van de verhalen in de nieuwe RIDE genieten? Neem hem dan mee tijdens jouw weekendboodschappen. Zo zijn we verkrijgbaar bij een groot aantal filialen van de supermarkten van Jumbo en bij de Albert Heijn XL-winkels. Ook vind je ons in de betere boekhandels, waaronder de filialen van AKO, Bruna, Primera en de Read Shop. In België kan je RIDE vinden bij een aantal vestigingen van Albert Heijn, Hypermarkten Carrefour, Press Shop/Relay en in boekhandels van De Standaard. Hier lees je in welke winkels je de nieuwe RIDE kan kopen.

Deze RIDE is een nummer dat je niet mag missen. Zo word je in ons winternummer getrakteerd op een tien pagina’s lang verhaal over Mathieu van der Poel. Onze hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs interviewde naar aanleiding van de winst van de Vélo d’Or Classiques de wereldkampioen voor Vélo Magazine/L’Équipe. Het leverde een boeiende terugblik op met een van de grote smaakmakers van 2023.

Verder lees je in de nieuwe RIDE

een reportage van ons bezoek aan Wout Poels in Monaco

een uniek bezoek aan oud-wereldkampioen Oscar Freire

een gesprek met Filippo Pozzato over een van zijn meest opvallende relikwieën uit zijn rijke carrière

we maken kennis met de persoon achter wielrenster en veldrijdster Shirin van Anrooij

een aangrijpende interview met voormalig wielrenner en bondscoach Peter Pieters, onder meer over de situatie van zijn dochter Amy

een must-read over de problematiek rond de politie-begeleiding die een grote bedreiging vormt voor de Nederlandse wielersport

de verrassende overeenkomsten tussen schaatsen en wielrennen

de schitterende beelden van wielerfotograaf Tony Strouken laten je vroegere tijden herbeleven

de laatste trends op materiaalgebied met verhalen over de Specialized Roubaix SL8, de Scott Solace en de gravel-groepset Shimano GRX

verhalen over de mooiste plekken om zelf te fietsen, zoals de favoriete klim van Tom Dumoulin, de mooiste plekjes van Zwitserland, gravellen in Toscane en droombestemming Trentino

de columns van Richard Plugge (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt (Lotto Dstny) en Robert Gesink (Jumbo-Visma) bieden unieke inzichten in de dynamiek en uitdagingen van de professionele wielersport.

We lanceerden onze winter-editie tijdens de RIDE Launch Party, waarbij we een live podcast opnamen met Bram Tankink en Rob Ruijgh. Luister hier deze boeiende podcast terug: