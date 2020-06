Sport Vlaanderen-Baloise in 2021 van 20 naar 22 renners

Zelfs in coronatijden is er af en toe nog eens goed nieuws te melden. Bij Sport Vlaanderen-Baloise gaan ze ook dit jaar op zoek naar vers talent. “Er komen in 2021 minstens twee nieuwe jongens aan boord”, vertelt ploegleider Hans De Clercq ons.

Het Belgische Pro Team blijft zich profileren als opleidingsploeg voor jong talent. “We zijn 2020 begonnen met een kern van twintig renners, terwijl het budgettair eigenlijk mogelijk was om er twee meer te contracteren”, zegt De Clercq. “Dat is niet gebeurd, enerzijds omdat er een aantal jongens waren die we graag wilden, maar die nog belofte wilden blijven, anderzijds omdat een aantal anderen net iets te licht bevonden werden. De bedoeling was wel om in juli nog twee extra renners aan te nemen.”

Maar omdat voorlopig amper gekoerst is, blijven beide plekjes voorlopig beschikbaar. “We praten nog steeds met die jongens die toen nog wilden wachten, daarnaast kijken we uiteraard ook uit naar ander talent. Er zijn nog drie maanden waarin zij zich kunnen tonen, toch? En dat geldt overigens ook in de omgekeerde richting. We gaan niet zomaar alle aflopende contracten verlengen omdat het een speciaal jaar is geweest. Ook zij moeten zich de komende maanden nog bewijzen.”