Speel de Omloop Het Nieuwsblad Quiz en win een prijzenpakket van SCOTT

Het Vlaams wielerseizoen wordt ook dit jaar weer traditioneel geopend met Omloop Het Nieuwsblad. In een nieuw editie van onze wielerquiz duiken we met tien vragen in de historie van deze openingsklassieker. Onder iedereen die alle vragen goed weet te beantwoorden, verloten we een prijzenpakket van SCOTT t.w.v. 150 euro, bestaande uit een SCOTT Snapback 10 cap, T-shirt, bidon en limited edition fietsbril.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 28 februari om 23:59 antwoord op de vragen in de quiz.

2. Onder de deelnemers die alle antwoorden goed hebben, verloten we een prijzenpakket van Scott.

3. Uiterlijk maandag 1 maart nemen we contact op met de winnaars en krijgen alle deelnemers per mail de uitslag.



Omloop Het Nieuwsblad Quiz De opener van het Vlaamse wielerseizoen heeft meerdere aankomstplaatsen gehad. Waar finisht de wedstrijd sinds enkele jaren? In 2006 kende Philippe Gilbert in de Omloop zijn doorbraak. Voor welke ploeg reed hij destijds? Vier keer won een Italiaan de Omloop. Wie was de eerste? Filippo Pozzato won de wedstrijd in 2007. Waar lag toen de finish? In 2015 moesten drie renners van Etixx-Quick-Step hun meerdere erkennen in Ian Stannard. Tom Boonen en Niki Terpstra waren twee van hen. Wie is de derde? Wie is de oudste winnaar van de Omloop ooit? Welke Nederlander slaagde erin om maar liefst negen maal op het podium te staan? Annemiek van Vleuten won vorig seizoen de Omloop bij de dames. In 2006 werd de eerste Omloop voor vrouwen verreden. Wie won er destijds? In 2013 werd een Belgische coureur verrassend derde. Wat is zijn naam? Wie is de laatste renner die in hetzelfde jaar de Omloop en de Ronde van Vlaanderen won? Bedankt voor het meespelen! Uiterlijk maandag 1 maart nemen we contact op met de winnaar en krijgen alle deelnemers via mail de uitslag. Bedankt voor het meespelen! Uiterlijk maandag 1 maart nemen we contact op met de winnaar en krijgen alle deelnemers via mail de uitslag.