Spaanse wielrenner Arturo Grávalos (25) overleden aan hersentumor

Arturo Grávalos is op 25-jarige leeftijd overleden. Bij de voormalig renner van EOLO-Kometa werd eind 2021 een hersentumor aangetroffen, waarna hij meerdere operaties onderging om de tumor te verwijderen.

EOLO-Kometa maakte bekend dat Grávalos vrijdagochtend overleden is. In het najaar van 2021 kreeg de Spaanse wielrenner het slechte nieuws te horen over de tumor. Enkele dagen eerder voelde hij zich slecht tijdens trainingen. Diverse ingrepen volgden, maar volgens het Italiaanse team bleef Grávalos strijden om ooit nog eens een rugnummer op te spelden.

Grávalos kwam in 2019 in de structuur van EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso, terecht. Dat jaar werd hij tweede op het Spaans beloftenkampioenschap. Na twee jaar in de opleidingsploeg werd Grávalos in 2021 prof bij het ProTeam. Zijn laatste officiële wedstrijd reed hij op 1 augustus 2021 in het Circuito de Getxo.

Op sociale media stromen de bedroefde reacties binnen over het overlijden van Grávalos.

Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us. pic.twitter.com/W8TMBZ3IDD — EOLO-KOMETA Cycling Team (@EoloKometaTeam) May 19, 2023