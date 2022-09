Spaanse wielerbond overwoog geen selectie naar WK te sturen: “Bijna niemand beschikbaar”

Pascal Momparler, de Spaanse bondscoach, heeft in een interview met het Spaanse medium Marca aangegeven dat de nationale wielerbond heeft overwogen om geen selectie naar het WK in Australië te sturen. De reden: de matige beschikbaarheid.

“Op dit moment zouden van de acht renners die ik in gedachten had, er slechts twee kunnen. Dat zijn Juan Ayuso en Marc Soler. Andere ploegen, zoals Movistar en Cofidis, willen hun beste renners niet laten gaan omdat ze in degradatienood verkeren”, aldus de bondscoach.

En dus daarom werd overwogen niet naar Wollongong te gaan. De Spaanse voorzitter José Luis López Cerrón heeft uiteindelijk besloten om met een lijst A of met een lijst B naar Australië af te reizen. “Dit om de renners die wel kunnen niet te benadelen”, geeft hij aan in de Spaanse krant.

De bondscoach zal tot het laatste moment wachten met het selecteren van zijn renners. Dat betekent dat zijn selectie rond 11 september pas bekend wordt gemaakt.