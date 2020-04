In Spanje mogen renners vanaf 4 mei opnieuw de straat op woensdag 29 april 2020 om 08:59

De Spaanse regering mikt tot eind juni op een ‘progressieve versoepeling’ van de coronamaatregelen in vier fasen. Dat maakte premier Pedro Sanchez bekend. Daarin ook goed nieuws voor wielrenners: zij mogen vanaf 4 mei opnieuw buiten trainen.

Dit artikel delen:

Net als in onder meer Frankrijk, Italië en Colombia, moesten ook de Spanjaarden en de in Spanje residerende renners de voorbije weken de wielrenners-lockdown respecteren. Maar daar komt straks een einde aan. Al werd de voorziene datum van versoepeling uiteindelijk nog met twee dagen opgeschoven. Vanaf 4 mei mogen Valverde en co kunnen weer de straat op. Een week later gaan ook alle trainingscomplexen en wielerbanen opnieuw open.