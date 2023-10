dinsdag 31 oktober 2023 om 12:13

Soudal Quick-Step verlengt contract sprintaantrekker Bert Van Lerberghe

Bert Van Lerberghe blijft bij Soudal Quick-Step. De 31-jarige Belg, die binnen de ploeg vooral belangrijk is als lead-out van Tim Merlier, heeft zijn contract met twee jaar verlengd.

Van Lerberghe kwam in 2020 bij Soudal Quick-Step, nadat hij twee jaar voor het Franse Cofidis had gereden. Daarvoor kwam hij uit voor Topsport Vlaanderen-Baloise. “De voorgaande vier seizoen waren heel mooi en het is een team als geen ander, het is een familie”, zegt Van Lerberghe over Soudal Quick-Step.

“Ik ken mijn rol als knecht en ik wil zoveel mogelijk doen in de klassiekers en in de sprints voor Tim. Ook wil ik het goed doen in wedstrijden als Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, ik wil in beide koersen de finale helpen en de ploeg helpen om nog een klassieker te winnen.”

Patrick Lefevere: “Hij is een van de beste lead-outs van het peloton geworden”

Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal Quick-Step, is ook blij dat Van Lerberghe langer bij de ploeg blijft. “Bert is een heel sterke en onbaatzuchtige renner”, zegt hij. “Hij is een teamplayer die altijd alles geeft voor het team. Gedurende zijn tijd bij ons, is hij een van de beste lead-outs in het peloton geworden, zijn chemie met Tim Merlier is hiervan het ultieme bewijs. We zijn verheugd dat hij onderdeel van ons team blijft de komende twee jaren.”