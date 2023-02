Soudal-Quick-Step rijdt achter de feiten aan in Omloop Het Nieuwsblad: “Kwamen iets tekort”

Een zesde plek voor Davide Ballerini als beste resultaat in Omloop Het Nieuwsblad. Een nette uitslag, maar bij Soudal-Quick-Step hadden ze gehoopt op meer. “Een ploeg als de onze is daar niet tevreden mee”, zei ploegleider Wilfried Peeters na afloop.

“Onze jongens kwamen iets tekort en we hadden wat tegenslag. Een valpartij en een lekke band op een slecht moment, maar dat mag niet de reden zijn om niet mee te spelen in de finale”, is Peeters duidelijk na de opener van het Vlaamse klassiekervoorjaar. “We hebben vanaf halverwege de wedstrijd achter de feiten aangereden. Dat bekoop je in de finale. We mogen niet ontkennen dat dit niet onze beste dag is.”

Niet de beste in Vlaanderen met een zesde plek, maar met de sprintzege van Tim Merlier in de UAE Tour en de overwinning van Julian Alapahilippe in de Faun-Ardèche Classic kende de Belgische ploeg op andere fronten een buitengewoon goede dag.

Volgens Peeters heeft dat ook invloed gehad op de manier van rijden in de Omloop. “Op drie fronten een heel sterk team neerzetten is niet eenvoudig. We missen dan ook nog eens Kasper Asgreen. Een man die deze koers had aangekruist is ziek weggevallen.”

“Laten we hopen dat Asgreen snel terug is en Alaphilippe, die het vandaag goed gedaan heeft, komt nog in het team.”