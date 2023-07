Soudal-Quick-Step langer door met meesterknecht Evenepoel

Mattia Cattaneo en Soudal-Quick-Step zijn voorlopig nog niet van elkaar af. De Italiaan heeft zijn contract met twee jaar verlengd en ligt nu tot en met 2025 vast bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Cattaneo rijdt sinds 2020 bij Soudal-Quick-Step, waar hij de afgelopen jaren een belangrijke knecht van Remco Evenpoel werd in de hooggebergte. Dit jaar stond hij de wereldkampioen bij in onder meer de Ronde van Catalonië en de Giro d’Italia.

De komende jaren wil de Italiaan op dezelfde voet verder. “Ik heb hier echt mijn thuis gevonden en wil met mijn ervaring het team verder helpen. Ik wil mijn ploeggenoten bij blijven staan in etappekoersen en zelf een betere tijdrijder worden”, aldus de 32-jarige renner.

