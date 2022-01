Sosa over laatste maanden bij INEOS Grenadiers: “Het was ingewikkeld”

Iván Sosa begint 2022 met een schone lei. De 24-jarige Colombiaanse klimmer kwam de voorbije seizoenen uit voor INEOS Grenadiers, maar koerst dit jaar voor het Spaanse Movistar. In een interview met sportkrant Marca blikt Sosa terug op zijn laatste maanden bij de Britse formatie. “Het was een lastige periode”, klinkt het.

Sosa werd in de wintermaanden van 2018 nog met veel tromgeroffel binnengehaald door de Britse sterrenformatie van Dave Brailsford. De Colombiaan wist ook veelbelovende resultaten te boeken in het tenue van INEOS Grenadiers. Zo won hij de Ronde van Burgos en de Tour de La Provence en was hij belangrijk in dienst van kopmannen als Egan Bernal en Richard Carapaz.

Vorig jaar begon het huwelijk tussen Sosa en INEOS Grenadiers echter wat barstjes te vertonen. De klimmer werd gedurende het seizoen steeds meer in verband gebracht met Movistar en werd, al dan niet toevallig, steeds minder opgeroepen voor wedstrijden. In 2021 kwam hij tot slechts 32 koersdagen en mocht hij niet meedoen aan een grote ronde. “Dat laatste heeft me heel erg veel pijn gedaan”, laat Sosa nu weten.

Leerrijke ervaring

“De ploeg was op iets anders gefocust. Er zijn bepaalde dingen gebeurd, al wil ik er niet te veel over praten. Het was allemaal ingewikkeld. Toch ben ik als een blij man vertrokken, aangezien ik ook ontzettend veel heb geleerd. Het was over het algemeen een goede ervaring en daar moet ik nu van zien te profiteren. Ik wil ervaren in hoeverre ik nu ben gegroeid als mens en renner.”

Bij zijn nieuwe werkgever krijgt Sosa het vertrouwen en mag hij zich in de komende Giro d’Italia bewijzen als klassementsrenner. “Ik hou van de Giro. Wat mijn doelen zijn? Ik ga allereerst op zoek naar ritzeges, maar sluit een goed klassement zeker niet uit. Ik zou ontzettend graag op het podium eindigen.” Sosa begint zijn seizoen later deze maand op Mallorca, gevolgd door de Tour de La Provence in Frankrijk, waar hij zijn titel probeert te verdedigen.