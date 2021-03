Søren Kragh Andersen: “Verbaasd dat ze Stuyven lieten rijden”

Søren Kragh Andersen toonde zich in de finale van Milaan-San Remo. Met een negende plaats, zijn eerste korte uitslag in een monument, keert de Deen huiswaarts. “Ik heb een aantal fouten gemaakt”, aldus de renner van Team DSM na afloop.

Daarmee doelt Kragh Andersen op zijn vlucht met Jasper Stuyven in de slotkilometer van de wedstrijd: “Ik was verbaasd dat ze Stuyven zo lieten wegrijden. Daarna besloot ik maar zelf aan te vallen en het lukte me om het gat te dichten. Maar ik was echt aan het afzien, vandaar dat ik fouten maakte.”

“Het is wat het is. Hiervan moet ik leren. De vorm is goed en het team eveneens, dus we kijken uit naar onze volgende wedstrijden”, eindigt hij.”