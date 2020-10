Søren Kragh Andersen na tijdritzege: “Was sterker dan ik had verwacht” vrijdag 2 oktober 2020 om 17:27

Søren Kragh Andersen had niet gedacht dat hij de tijdrit in de BinckBank Tour zou winnen. Toch was de Deen van Team Sunweb zes seconden sneller dan Stefan Küng en Stefan Bissegger op het parcours in Riemst. “Ik ben heel blij met de zege van vandaag”, zei Kragh Andersen na afloop.

“Dit is al mijn tweede tijdritzege van het jaar”, kijkt hij ook nog terug op zijn overwinning in Parijs-Nice. “Het was al een droom om één tijdrit te winnen en nu heb ik er twee. Ik ben heel blij en ik was eigenlijk sterker dan ik had verwacht, maar ik voelde mij goed en ben trots op het resultaat.”

‘Het wordt moeilijk om Pedersen te verslaan’

Na een zware Tour de France, waarin hij twee etappes wist te winnen, kwam Kragh Andersen wat moeilijk op gang. “Ik was een beetje moe de eerste twee dagen van deze BinckBank Tour, maar ik voel mij nu weer goed. Mijn lichaam wordt weer wakker en hopelijk ben ik morgen nog steeds in vorm”, aldus de Deen.

Met de slotrit van zaterdag voor de boeg heeft Kragh Andersen zeven seconden achterstand op Mads Pedersen, die de leiding behield. “Het wordt moeilijk. Mads is heel sterk, maar ik ga het proberen”, zegt hij strijdbaar. “Mijn ambitie is om deze ronde te winnen en ik ga mijn best doen, maar deze ritzege is al heel bijzonder.”