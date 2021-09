Solo levert Carpenter leiderstrui op in Exeter: “Wist dat ik de rest moest lossen”

Robin Carpenter is de verrassende nieuwe leider in de Tour of Britain. De Amerikaanse hardrijder van Rally soleerde naar de ritzege in Exeter en mocht, omdat het peloton zich verrekende, ook de blauwe leiderstrui aantrekken. “Ik ging voor de ritwinst, maar die trui is een dikke plus”, lacht Carpenter na afloop.

“Ik ben al vaak dicht bij een ritzege geweest geweest hier, maar dit voelt geweldig”, vertelt de man van de dubbelslag. “We hebben als ploeg al veel succes gehad de laatste weken en deze zege bouwt daarop voort. De leiderstrui had ik echt niet verwacht, maar ik ben blij dat de ploeg het zo goed doet de afgelopen periode.”

Carpenter zat mee in een kopgroep van vijf, waarna hij in de finale alleen overbleef. “Ik loste Jacob Scott en zag dat ik nog 25 kilometer moest. Ik dacht: Oh my… Dat wordt nog een lange dag. Want het was warm en dat gebeurt niet vaak hier, maar ik wilde mij niet opblazen en een stevig tempo vasthouden. Ik wist ook dat er nog wat afdalingen waren en dat als ik kon herstellen, ik het kon volhouden.”

‘Ik ben heel diep gegaan vandaag’

“We hadden nog vijf minuten voorsprong op veertig kilometer van de finish. Ik moest iedereen lossen, dat wist ik. Dan hoefde ik niet na te denken over de rest van het koersverloop. Ik ben namelijk al eens verslagen in de sprint en wilde mij daar geen zorgen over maken”, aldus de Amerikaan. “We waren maar met vijf. En misschien is het ook omdat we met kleinere teams zijn hier dat we het haalden. Maar ik wist dat we het gingen halen toen we zo’n grote voorsprong hadden. Toen moest ik alleen nog zorgen dat ik mij kon ontdoen van de rest.”

Dinsdag is de ploegentijdrit in de Tour of Britain. Carpenter heeft een doel voor zichzelf. “Ik moet zorgen dat ik niet los bij mijn ploeggenoten”, grapt hij. “Daar moet ik alles voor geven. Ik ben namelijk heel diep gegaan vandaag. Ik ga proberen de trui te verdedigen, maar ik ben geen klimmer. Dat gaan jullie later nog wel zien. Maar alles viel goed vandaag.”

In het algemeen klassement heeft Carpenter nu 22 seconden voorsprong op Wout van Aert, Ethan Hayter volgt op 26 seconden. Daarachter zijn de verschillen klein.